Замість солдатів? Путін подарував Кім Чен Ину какаду, лева та ще декілька десятків тварин

За даними видання, центральний зоопарк Пхеньяна отримав понад 70 тварин від Путіна. А подарунок передавав особисто міністр природних ресурсів та екології Олександр Козлов у рамках візиту до столиці Північної Кореї.

Відомо, що тварин забрали з Московського зоопарку і доправили до КНДР літаком.

"Африканський лев, два бурі ведмеді, два домашні яка, п'ять білих какаду, 25 фазанів різних видів, 40 качок-мандаринок тепер житимуть у північнокорейському зоопарку", - уточнили в російському відомстві.

Цікаво і те, що за словами Козлова, таке співробітництво є "новою віхою у взаємодії" країн. На його думку, тепер Росія та КНДР будуть тісніше співпрацювати з питань ветеринарії, реабілітації та реінтродукції рідкісних видів тварин.

"У міждержавних відносинах історично тварини займали важливе місце: їх дарували на знак підтримки, доброти, турботи. Сьогодні я вручаю корейським товаришам подарунок від Володимира Володимировича Путіна", - сказав він.

Нагадаємо, що це не вперше Росія відправляє своїх тварин до Північної Кореї. У квітні цього року туди було передано близько 40 птахів: орланів, беркутів, журавлів, папуг, а також кілька пітонів.