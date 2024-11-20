Вместо солдат? Путин подарил Ким Чен Ыну какаду, льва и еще несколько десятков животных

Российский диктатор Владимир Путин отправил своему северокорейскому коллеге Ким Чен Ыну подарки. Это более 70 животных разных видов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Moscow Times.
По данным издания, центральный зоопарк Пхеньяна получил более 70 животных от Путина. А подарок передавал лично министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов в рамках визита в столицу Северной Кореи.
Известно, что животных забрали из Московского зоопарка и доставили в КНДР на самолете.
"Африканский лев, два бурых медведя, два домашних которая, пять белых какаду, 25 фазанов разных видов, 40 уток-мандаринок теперь будут жить в северокорейском зоопарке", - уточнили в российском ведомстве.
Интересно и то, что, по словам Козлова, такое сотрудничество является "новой вехой во взаимодействии" стран. По его мнению, теперь Россия и КНДР будут теснее сотрудничать по ветеринарии, реабилитации и реинтродукции редких видов животных.
"В межгосударственных отношениях исторически животные занимали важное место: их дарили в знак поддержки, доброты, заботы. Сегодня я вручаю корейским товарищам подарок от Владимира Владимировича Путина", - сказал он.
Напомним, что это не первый раз Россия отправляет своих животных в Северную Корею. В апреле этого года туда было передано около 40 птиц: орланов, беркутов, журавлей, попугаев, а также несколько питонов.
Северная Корея является одним из немногих государств, открыто поддерживающих Россию в войне против Украины. В частности, КНДР поставляет Москве военную помощь, в том числе артиллерийские снаряды и ракеты. В частности, с августа 2023 года по январь 2024 года Северная Корея могла передать России примерно 1,6 миллиона артиллерийских боеприпасов.
Тогда СМИ писали о том, что после поставки ракет Путин отправил Ким Чен Инну более двух десятков породистых лошадей. Это якобы была часть оплаты за предоставленные северокорейские снаряды.
А уже в этом году стало известно, что Северная Корея отправила в Россию своих военных.
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