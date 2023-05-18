Замість скасованої подорожі Байдена. США анонсували новий саміт у Тихоокеанському регіоні

США анонсували новий саміт лідерів тихоокеанських островів після скасування свого візиту до Папуа-Нової Гвінеї.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Політичні аналітики кажуть, що скасування Байденом короткого візиту до Порт-Морсбі, який раніше було заплановано наступного понеділка після саміту G7 у Японії, завдало удару по авторитету США в тихоокеанському острівному регіоні, де Вашингтон змагається з Китаєм за вплив.
"Протягом цього календарного року ви побачите, як президент зкличе лідерів тихоокеанських островів на великий саміт, і це буде вдруге за 12 місяців", - заявив радник президента США з безпеки Джейк Салліван.
За його словами, саміт ще не має конкретних дат, але його підготовка вже розпочалася. Візит Байдена до Порт-Морсбі був би першим для чинного президента США, і острівна держава оголосила державне свято на його честь. У ході візиту президент США мав зустрітися з лідерами 18 тихоокеанських островів.
"Вони явно розчаровані тим, що президент не буде першим президентом Сполучених Штатів, який поїде до Папуа-Нової Гвінеї. Але вони також пам'ятають той факт, що цей президент зробив більше з погляду своєї особистої участі у справах Тихоокеанських островів, ніж будь-який попередній президент ", - сказав Салліван.
Раніше стало відомо, що президент США Джо Байден раптово перериває свій візит до Азії через загрозу дефолту. Китай же, у свою чергу, отримує від цього вигоду.
Нагадаємо, без підвищення стелі держборгу уряд США більше не зможе позичати гроші для покриття витрат. Міністр фінансів країни Джанет Йеллен заявила, якщо Конгрес продовжить бездіяльність, то влада може оголосити дефолт приблизно 1 червня.
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