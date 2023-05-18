Замість скасованої подорожі Байдена. США анонсували новий саміт у Тихоокеанському регіоні

Політичні аналітики кажуть, що скасування Байденом короткого візиту до Порт-Морсбі, який раніше було заплановано наступного понеділка після саміту G7 у Японії, завдало удару по авторитету США в тихоокеанському острівному регіоні, де Вашингтон змагається з Китаєм за вплив.

"Протягом цього календарного року ви побачите, як президент зкличе лідерів тихоокеанських островів на великий саміт, і це буде вдруге за 12 місяців", - заявив радник президента США з безпеки Джейк Салліван.

За його словами, саміт ще не має конкретних дат, але його підготовка вже розпочалася. Візит Байдена до Порт-Морсбі був би першим для чинного президента США, і острівна держава оголосила державне свято на його честь. У ході візиту президент США мав зустрітися з лідерами 18 тихоокеанських островів.

"Вони явно розчаровані тим, що президент не буде першим президентом Сполучених Штатів, який поїде до Папуа-Нової Гвінеї. Але вони також пам'ятають той факт, що цей президент зробив більше з погляду своєї особистої участі у справах Тихоокеанських островів, ніж будь-який попередній президент ", - сказав Салліван.