Вместо отмененной поездки Байдена. США анонсировали новый саммит в Тихоокеанском регионе

США анонсировали новый саммит лидеров тихоокеанских островов после отмены своего визита в Папуа-Новую Гвинею.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Политические аналитики говорят, что отмена Байденом короткого визита в Порт-Морсби, который ранее был запланирован на следующий понедельник после саммита G7 в Японии, нанесла удар по авторитету США в тихоокеанском островном регионе, где Вашингтон соревнуется с Китаем за влияние.
"В течение этого календарного года вы увидите, как президент созовет лидеров тихоокеанских островов на крупный саммит, и это будет второй раз за 12 месяцев", - заявил советник президента США по безопасности Джейк Салливан.
По его словам, саммит еще не имеет конкретных дат, но его подготовка уже началась. Визит Байдена в Порт-Морсби был бы первым для действующего президента США, и островное государство объявило государственный праздник в его честь. В ходе визита президент США должен был встретиться с лидерами 18 тихоокеанских островов.
"Они явно разочарованы тем, что президент не будет первым президентом Соединенных Штатов, который поедет в Папуа-Новую Гвинею. Но они также помнят тот факт, что этот президент сделал больше с точки зрения своего личного участия в делах Тихоокеанских островов, чем любой предыдущий президент", - сказал Салливан.
Ранее стало известно, что президент США Джо Байден внезапно прерывает свой визит в Азию из-за угрозы дефолта. Китай же в свою очередь получает от этого выгоду.
Напомним, без повышения потолка госдолга правительство США больше не сможет одалживать деньги для покрытия расходов. Министр финансов страны Джанет Йеллен заявила, если Конгресс продолжит бездействие, то власти могут объявить дефолт примерно 1 июня.
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