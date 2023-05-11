Глава Мінфіну США назвала наслідки безпрецедентного дефолту

Міністр фінансів США Джанет Єллен закликала Конгрес підвищити ліміт державного боргу у розмірі 31,4 трлн доларів і запобігти безпрецедентному дефолту, який викличе глобальний економічний спад і ризикує підірвати лідерство США у світовій економіці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Єллен зробила це попередження у коментарях, підготовлених для прес-конференції перед зустріччю в Японії зі своїми колегами з країн "Великої сімки" (G7).

"Дефолт поставить під загрозу досягнення, над якими ми так старанно працювали протягом останніх кількох років у процесі відновлення після пандемії. І це спровокує глобальний спад, який відкине нас назад ще більше, - сказала вона. - Це також може призвести до підриву глобального економічного лідерства США та поставити під питання нашу здатність захищати інтереси національної безпеки”.

Президент США Джо Байден заявив, що бездіяльність Конгресу до того, як у казначейства закінчаться гроші для оплати рахунків уряду, що може статися вже 1 червня, може призвести до рецесії в економіці США.

Єллен заявила, що балансування республіканців у цьому питанні рівносильне "кризі, яку ми самі створили" і що навіть загроза дефолту може призвести до зниження кредитного рейтингу уряду США, як це сталося під час боротьби за стелю боргу у 2011 році.

За словами Єллен, це може призвести до підвищення процентних ставок за іпотекою, автоплатежами та кредитними картками, зазначивши, що ставки за боргами, що підлягають погашенню приблизно 1 червня, вже різко зросли.

Байден наполягає на тому, що Конгрес має конституційний обов'язок підняти стелю боргу, який відображає раніше витрачені федеральні гроші, без будь-яких умов, але республіканці, які контролюють Палату представників, пов'язують будь-яке збільшення межі боргу з масштабними скороченнями бюджету.

На відміну від більшості розвинених країн, США встановлюють граничний розмір боргу. Оскільки уряд витрачає більше, ніж отримує, законодавці мають періодично піднімати цю межу.

Порядок денний саміту фінансових керівників G7

Єллен також намітила свої пріоритети для зустрічі G7, включаючи індивідуальні та спільні дії щодо зміцнення світової економіки та зниження інфляції, подвоєння зобов'язань щодо надання допомоги Україні у захисті від російського вторгнення та довгострокові зусилля щодо підвищення економічної стійкості.

Незважаючи на ризики зниження, Єллен сказала, що світова економіка залишається в кращому стані, ніж багато хто пророкував шість місяців тому, при цьому в більшості країн G7 спостерігається зниження річної загальної інфляції та покращення прогнозів зростання.

За словами Єллен, Сполучені Штати зробили дії для зміцнення довіри до своєї банківської системи після краху трьох регіональних банків, а також ухвалили закон про інвестиції в інфраструктуру, альтернативну енергетику та напівпровідникові чіпи.

Але також важливо допомогти країнам, що розвиваються, сказала вона, додавши, що члени G7 координуватимуть свої зусилля щодо просування "своєчасного і всеосяжного" врегулювання заборгованості для країн, які зазнають боргових труднощів. Єллен неодноразово звинувачувала Китай - найбільшого у світі суверенного кредитора - у тому, що він зволікає з просуванням таких домовленостей.

Єллен сказала, що вона також працюватиме зі своїми колегами з G7 над підвищенням економічної стійкості в довгостроковій перспективі за рахунок збільшення внутрішнього виробництва критично важливих товарів і допомоги країнам, що розвиваються, у розширенні їх частки в глобальних ланцюжках поставок.

Це означало допомогти цим країнам перейти від "виключно видобувних галузей до діяльності, яка надає велику підтримку внутрішній економіці та зайнятості", сказала вона.

Єллен не повідомила подробиць, але сказала, що робота ґрунтуватиметься на інвестиціях у розмірі 600 млрд доларів, що здійснюються в рамках Партнерства G7 з глобальної інфраструктури та інвестицій, метою якого є мобілізація приватного капіталу для інфраструктурних проектів у країнах, що розвиваються.

"Велика сімка", до якої входять США, Японія, Німеччина, Великобританія, Франція, Італія та Канада, також продовжуватиме працювати над пом'якшенням геостратегічних ризиків та протидією економічному примусу, сказала Єллен, посилаючись на промову минулого місяця, в якій вона сказала, що Вашингтон протидіятиме діям Китаю з домінування над іноземними конкурентами.