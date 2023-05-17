На руку Китаю. Байден скасовує візит до Азії через загрозу дефолту в США, - NYT

Президент США Джо Байден раптово перериває свій візит до Азії через загрозу дефолту. Китай же своєю чергою отримує від цього зиск.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Як стало відомо, Байден після саміту G7 у Японії вилетить назад до Вашингтона, а тур Азіатсько-Тихоокеанським регіоном буде перенесений на невизначений час.

"Байден скоротить свою поїздку в Азіатсько-Тихоокеанський регіон і повернеться до Вашингтона в неділю після саміту "Великої сімки" для переговорів щодо максимальної суми боргу, щоб гарантувати, що США не залишаться без грошей і не оголосять дефолт", - пише видання.

Журналісти зазначають, в що глобальному плані це скасування означає те, що внутрішня політика США підриває зовнішню у вирішальний для Вашингтона час у критичному регіоні.

Аналітики та дипломати попереджають, "побоювання щодо ненадійної та недієздатної Америки тепер відродяться в Азії та Тихоокеанському регіоні", де США лише нещодавно почали нарощувати імпульс у своїх зусиллях протистояти китайському впливу.

"Це посилить тривалі сумніви щодо стійкості США. І ви можете посперечатися, але Китай зацікавиться цим - його повідомлення країнам регіону буде таким: "Ви не можете розраховувати на країну, яка не може виконувати навіть базові функції управління", - сказав виданню професор глобальних питань Університету Джона Гопкінса Хел Брендс

Також повідомляється, що перерваний візит лідера Білого дому до Папуа-Нової Гвінеї може мати більш серйозні наслідки.

"Це, ймовірно, затримає або зупинить укладення угоди про безпеку, що передбачає можливість надання американським військовим безперешкодного доступу до земель і морів навколо країни, що зіграла стратегічну роль у Другій світовій війні", - допускають журналісти.

NYT не виключає, що лідери тихоокеанських островів будуть розчаровані скасуванням візиту Байдена, оскільки багато хто сподівався на вирішення своїх питань, особливо щодо зміни клімату, екзистенційної загрози для регіону.

Також багато хто з них раніше вже висловлювали невдоволення відсутністю уваги з боку Америки. Натомість як прогнозує The New York Times, їхня увага знову переміститься на Китай та іншу зростаючу державу - Індію.

США пророкують дефолт

Нагадаємо, без підвищення стелі держборгу уряд США більше не зможе позичати гроші для покриття витрат. Міністр фінансів країни Джанет Йеллен заявила, якщо Конгрес продовжить бездіяльність, то влада може оголосити дефолт приблизно 1 червня.

Варто зазначити, що координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки при Білому домі Джон Кірбі заявив, що США навіть у разі дефолту матимуть можливість надавати Україні військову допомогу.

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