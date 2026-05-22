Вместо штурвала - джойстик Xbox: пограничники показали уникальный комплекс ПВО (видео)
Украинские пограничники используют модернизированный мобильный комплекс ПВО для уничтожения вражеских беспилотников в темное время суток. Особенностью установки является дистанционное управление с помощью обычного игрового джойстика.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.
Модернизация и управление джойстиком
В ГПСУ показали боевую работу мобильной огневой группы отдела пограничной службы ПВО "Оберег", входящего в состав пограничной бригады "Месть".
На вооружении группы находится мощный комплекс из мощного спаренного пулемета Browning калибра 12,7 мм и 7,62-мм ПКТ.
Благодаря современным инженерным решениям классическое оружие в кузове пикапа получило значительную модернизацию. Мобильный комплекс оборудован электронной системой наведения и тепловизионной оптикой, что позволяет эффективно обнаруживать воздушные цели ночью.
Поиск целей и управление огнем осуществляются полностью дистанционно - оператор использует обычный игровой джойстик Xbox и монитор ноутбука.
"Такой модернизированный комплекс позволяет оперативно реагировать на угрозы с неба и прицельно уничтожать вражеские ударные дроны", - отмечают в Госпогранслужбе.
Безопасность экипажа и ночное дежурство
Подготовка к дежурству требует максимальной слаженности расчета - быстрое развертывание установки из-под тента, зарядка лент с крупнокалиберными боеприпасами и настройки электроники. Вся подготовка и боевая работа происходят в сумерках и ночью.
Главным преимуществом обновленного комплекса является повышенная защита военных.
Дистанционное управление гарантирует максимальную безопасность для экипажа, который может вести огонь из защищенного места, не находясь непосредственно возле пулемета.
Проект частной ПВО
Напомним, ранее министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил, что в стране запустили экспериментальный проект частной ПВО, к которому уже присоединились 27 предприятий различных форм собственности.
Сейчас компании из Харьковской, Одесской, Киевской и других областей получили от Минобороны статус уполномоченных на выполнение задач по противовоздушной обороне. Два из этих предприятий уже выполняют боевые задачи в регионах и успешно уничтожили около 20 российских беспилотников.
Кроме этого, по словам главы оборонного ведомства, в Украине активно тестируют дешевые ракеты для сбивания "Шахедов" и готовят их массовое производство.
Главной задачей этого проекта по поручению президента является масштабирование выпуска в десятки раз, чтобы обеспечить надежную защиту украинского неба и сформировать необходимый запас вооружения на период осени и зимы.