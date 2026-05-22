Вместо штурвала - джойстик Xbox: пограничники показали уникальный комплекс ПВО (видео)

Фото: как пограничники охотятся вражеские на дроны

Украинские пограничники используют модернизированный мобильный комплекс ПВО для уничтожения вражеских беспилотников в темное время суток. Особенностью установки является дистанционное управление с помощью обычного игрового джойстика.

Модернизация и управление джойстиком В ГПСУ показали боевую работу мобильной огневой группы отдела пограничной службы ПВО "Оберег", входящего в состав пограничной бригады "Месть". На вооружении группы находится мощный комплекс из мощного спаренного пулемета Browning калибра 12,7 мм и 7,62-мм ПКТ. Благодаря современным инженерным решениям классическое оружие в кузове пикапа получило значительную модернизацию. Мобильный комплекс оборудован электронной системой наведения и тепловизионной оптикой, что позволяет эффективно обнаруживать воздушные цели ночью. Поиск целей и управление огнем осуществляются полностью дистанционно - оператор использует обычный игровой джойстик Xbox и монитор ноутбука. "Такой модернизированный комплекс позволяет оперативно реагировать на угрозы с неба и прицельно уничтожать вражеские ударные дроны", - отмечают в Госпогранслужбе. Безопасность экипажа и ночное дежурство Подготовка к дежурству требует максимальной слаженности расчета - быстрое развертывание установки из-под тента, зарядка лент с крупнокалиберными боеприпасами и настройки электроники. Вся подготовка и боевая работа происходят в сумерках и ночью. Главным преимуществом обновленного комплекса является повышенная защита военных. Дистанционное управление гарантирует максимальную безопасность для экипажа, который может вести огонь из защищенного места, не находясь непосредственно возле пулемета.