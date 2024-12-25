Замість штрафу - в'язниця. Коли за порушення мобілізації відкривають кримінальну справу

Види відповідальності за порушення мобілізації

"В Україні передбачена кримінальна відповідальність за ухилення від мобілізації, але вона настає лише за певних обставин. Нижче наводжу детальну інформацію про це", - каже юрист.

Ухилення від виконання правил військового обліку або неявка за викликом до територіального центру комплектування (ТЦК) без поважних причин може призвести до адміністративного покарання - стягнення штрафу у розмірі 17 000 - 25 500 гривень.

"Ці санкції застосовуються, якщо порушення стосується правил військового обліку, але мобілізаційний наказ ще не вручено", - додає Франчук.

Якщо особа, яка отримала мобілізаційний наказ (повістку), умисно ухиляється від виконання військового обов’язку, це кваліфікується за статтею 336 Кримінального кодексу України, тоді призначають покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.

За що можуть призначити покарання

Військовозобов'язаним громадянам, які порушують правила мобілізації, загрожує відповідальність у наступних випадках:

відмова від підписання повістки не звільняє від відповідальності, якщо є свідки чи інші підтвердження вручення

якщо особа після отримання повістки не з’явилася у визначений час і місце без поважних причин, це може розцінюватися як умисне ухилення

відсутність поважних причин для неявки у ТЦК, наприклад, хвороба або інші обставини, що заважають явці, мають бути підтверджені документально

Додамо, що поважною причиною неяки може вважатись хвороба, підтверджена медичними документами, смерть або тяжка хвороба близького родича та інші надзвичайні обставини, які документально підтверджені.​​

Коли штраф може перерости у кримінальну справу

"Штраф (адміністративна відповідальність) застосовується за порушення правил обліку або неявку на вимогу ТЦК без отримання мобілізаційного наказу. Кримінальна справа розпочинається, якщо мобілізаційний наказ був вручений, але особа умисно ухиляється від його виконання", - пояснює Франчук.

Якщо громадянин навмисно уникає контакту з ТЦК - змінює місце проживання, не повідомляючи військкомат - це може розцінюватися як спроба ухилення, але кримінальна відповідальність настає лише після вручення повістки.

"Тобто адміністративна відповідальність застосовується за незначні порушення військового обліку, наприклад, першу неявку. А кримінальна відповідальність (ст. 336 ККУ) настає за повторні порушення та ухилення від мобілізації: підробку документів, втечу або виїзд за кордон та ігнорування викликів на медичну комісію чи до ТЦК", - пояснює Франчук.

При цьому юрист наголошує, що штраф не переростає автоматично у кримінальну справу, але систематичне ігнорування повісток та ухилення від виконання воєнного обов'язку може бути кваліфіковано як ухилення від призову на військову службу під час мобілізації (стаття 336 ККУ), що вже є кримінальним злочином.

"Якщо особа отримала повістку належним чином, тобто особисто під підпис, і не з'явилася до ТЦК та СП без поважних причин, це може стати підставою для відкриття кримінального провадження за статтею 336 ККУ. Просто несвоєчасна зміна облікових даних або неявка за викликом без повістки, як правило, призводить до адміністративного штрафу", - говорить юрист.

Систематичне порушення правил мобілізації призводить до кримінальної відповідальності (фото ілюстративне: facebook com ChernihivTCKtaSP)

Чи є прецеденти у судовій практиці

"В Україні зафіксовано чимало випадків кримінального переслідування за ст. 336 КК. Наприклад: якщо особа ухилялася від вручення повістки, але є докази, що вона була поінформована (зокрема, через публічне оприлюднення). У судовій практиці враховуються обставини, які вказують на навмисність дій особи", - каже юрист.

Щоб уникнути відповідальності, потрібно виконувати вимоги військового обліку, забезпечити документальне підтвердження обставин, що унеможливлюють мобілізацію, а у спірних випадках звертатися до юристів для консультацій.

"Якщо є підозра, що рішення ТЦК суперечить закону, його можна оскаржити в адміністративному або судовому порядку", - говорить Франчук.

Юрист поділився історіями, коли штраф за порушення мобілізації переріс у кримінальну справу.

"Громадянин отримав повістку для явки у ТЦК з метою проходження медичної комісії, але не з’явився. При повторному отриманні повістки він знову проігнорував виклик. Спочатку чоловіка оштрафували, після повторного порушення справу передали до поліції, і його дії кваліфікували за ст. 336 ККУ. У результаті суд призначив громадянину покарання у вигляді умовного позбавлення волі строком на 2 роки", - ділиться Франчук.

За словами юриста, також є випадок, коли військовозобов'язаного покарали за підробку медичних документів про непридатність до служби. Ці дії кваліфікували за ст. 336 ККУ (ухилення від мобілізації) та ст. 358 ККУ (підробка документів). Суд призначив покарання у вигляді 3 років умовного позбавлення волі з випробувальним терміном.