Вместо штрафа - тюрьма. Когда за нарушение мобилизации открывают уголовное дело

Виды ответственности за нарушение мобилизации

"В Украине предусмотрена уголовная ответственность за уклонение от мобилизации, но она наступает только при определенных обстоятельствах. Ниже привожу подробную информацию об этом", - говорит юрист.

Уклонение от выполнения правил военного учета или неявка по вызову в территориальный центр комплектования (ТЦК) без уважительных причин может привести к административному наказанию - взысканию штрафа в размере 17 000 - 25 500 гривен.

"Эти санкции применяются, если нарушение касается правил военного учета, но мобилизационный приказ еще не вручен", - добавляет Франчук.

Если лицо, получившее мобилизационный приказ (повестку), умышленно уклоняется от выполнения военного долга, это квалифицируется по статье 336 Уголовного кодекса Украины, тогда назначается наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.

За что могут назначить наказание

Военнообязанным гражданам, которые нарушают правила мобилизации, грозит ответственность в следующих случаях:

отказ от подписания повестки не освобождает от ответственности, если есть свидетели или другие подтверждения вручения

если лицо после получения повестки не явилось в определенное время и место без уважительных причин, это может расцениваться как умышленное уклонение

отсутствие уважительных причин для неявки в ТЦК, например, болезнь или другие обстоятельства, мешающие явке, должны быть подтверждены документально

Добавим, что уважительной причиной неявки может быть болезнь, подтвержденная медицинскими документами, смерть или тяжелая болезнь близкого родственника и другие чрезвычайные обстоятельства, документально подтвержденные.

Когда штраф может перерасти в уголовное дело

"Штраф (административная ответственность) применяется за нарушение правил учета или неявку по требованию ТЦК без получения мобилизационного приказа. Уголовное дело начинается, если мобилизационный приказ был вручен, но лицо умышленно уклоняется от его выполнения", - объясняет Франчук.

Если гражданин намеренно избегает контакта с ТЦК - меняет место жительства, не сообщая военкомат - это может расцениваться как попытка уклонения, но уголовная ответственность наступает только после вручения повестки.

"То есть административная ответственность применяется за незначительные нарушения военного учета, например, первую неявку, а уголовная ответственность (ст. 336 УКУ) наступает за повторные нарушения и уклонение от мобилизации: подделку документов, побег или выезд за границу и игнорирование вызовов на медицинскую комиссию или в ТЦК", - объясняет Франчук.

При этом юрист отмечает, что штраф не перерастает автоматически в уголовное дело, но систематическое игнорирование повесток и уклонение от выполнения военного долга может быть квалифицировано как уклонение от призыва на военную службу по мобилизации (статья 336 УКУ), что уже является уголовным преступлением.

"Если мужчина получил повестку должным образом, то есть лично под подпись, и не явился в ТЦК и СП без уважительных причин, это может стать основанием для открытия уголовного дела по статье 336 УКУ. Просто несвоевременное изменение учетных данных или неявка по вызову без повестки, как правило, приводит к административному штрафу", - говорит юрист.

Систематическое нарушение правил мобилизации приводит к уголовной ответственности (фото иллюстративное: facebook com ChernihivTCKtaSP)

Есть ли прецеденты в судебной практике

"В Украине зафиксировано немало случаев уголовного преследования по ст. 336 УК. Например: если человек уклонялся от вручения повестки, но есть доказательства, что он был проинформирован (в частности, через публичное обнародование). В судебной практике учитываются обстоятельства, указывающие на умышленность действий лица", - говорит юрист.

Чтобы избежать ответственности, нужно выполнять требования военного учета, обеспечить документальное подтверждение обстоятельств, исключающих мобилизацию, а в спорных случаях обращаться к юристам для консультаций.

"Если есть подозрение, что решение ТЦК противоречит закону, его можно обжаловать в административном или судебном порядке", - говорит Франчук.

Юрист поделился историями, когда штраф за нарушение мобилизации перерос в уголовное дело.

"Гражданин получил повестку для явки в ТЦК с целью прохождения медицинской комиссии, но не явился. При повторном получении повестки он снова проигнорировал вызов. Сначала мужчину оштрафовали, после повторного нарушения дело передали в полицию, и его действия квалифицировали по ст. 336 УКУ. В результате суд назначил гражданину наказание в виде условного лишения свободы сроком на 2 года", - делится Франчук.

По словам юриста, также есть случай, когда военнообязанного наказали за подделку медицинских документов о непригодности к службе. Эти действия квалифицировали по ст. 336 УКУ (уклонение от мобилизации) и ст. 358 УКУ (подделка документов). Суд назначил наказание в виде 3 лет условного лишения свободы с испытательным сроком.