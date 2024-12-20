За що можуть оголосити у розшук ТЦК та як з нього знятись: пояснення юриста

Під час дії воєнного стану громадяни призовного віку повинні дотримуватись військового обліку, у разі порушення їх можуть оголосити у розшук ТЦК або навіть кримінальний розшук.

РБК-Україна розпитало юриста практики військового права в ЮК "Приходько і партнери" Ярослава Звоненка про те, за що саме ТЦК можуть оголосити чоловіків у розшук та як з нього знятись.

Чому можуть оголосити в розшук ТЦК

Розшук умовно можна поділити на три види: адміністративний, "внутрішній" в ТЦК та СП та кримінальний. Військовозобов'язані у розшук можуть потрапити на багатьох підставах, що називається "Порушенням військового обліку", а саме через:

неявку по повістці

відмова від проходження військово-лікарської комісії (далі - ВЛК)

не оновлення військово-облікових даних, за умови, що ТЦК та СП не могли самостійно взяти інформацію про особу з інших державних реєстрів

та інші підстави

"Це все, що стосується саме адміністративного розшуку або "внутрішнього". Першочергово особа потрапляє у "внутрішній" розшук в ТЦК та СП, де відповідне порушення спочатку заноситься в АІТС "Оберіг" в розділі "Порушення ВО" (ВО – військовий облік)", - каже юрист.

Наступним кроком є подача звернення від імені Начальника ТЦК та СП на Голову управління Національної поліції відповідного рівня та регіону, що своєю чергою тягне за собою оголошення в адміністративний розшук, що передбачено статтями 210, 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення та статтею 27 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

"У кримінальний розшук особу можуть оголосити за порушення статті 336 Кримінального кодексу України, що передбачає ухилення особою від мобілізації, а саме після отримання нею повістки на відправку", - говорить Звоненко.

Як знятися з розшуку ТЦК

"Найшвидший спосіб вирішити проблему - добровільно прийти до відповідного ТЦК. Варто мати із собою документи, які підтверджують вашу особу, і пояснити причини відсутності або неналежного виконання обов'язків. В такому випадку не буде зайвим наперед заручитися підтримкою адвоката, щоб убезпечити себе від незаконних дій ТЦК та СП", - радить експерт.

У разі наявності поважних причин, таких як хвороба або сімейні обставини, потрібно надати підтверджувальні документи (медичні довідки, свідоцтва про смерть близьких тощо).

"Якщо оголошення в розшук вважається незаконним, громадянин може оскаржити дії ТЦК та СП у суді. Це особливо актуально, якщо людина не отримувала повістки або мала законне право на відстрочку, або повідомляла ТЦК та СП щодо поважності причини неявки до ТЦК та СП за викликом по повістці", - пояснює Звоненко.