UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

Замість професійних камер: екіпаж NASA зробив унікальні кадри Землі на iPhone

12:24 06.04.2026 Пн
2 хв
Як звичайний смартфон витримав випробування космосом і що вдалося зняти?
aimg Ольга Завада
Місія Artemis II стартувала з Космічного центру Кеннеді у Флориді 1 квітня 2026 року (колаж: РБК-Україна)

NASA почала ділитися знімками, які екіпаж місії Artemis II зробив під час подорожі до Місяця. Значну частину кадрів було відзнято на смартфони iPhone 17 Pro Max.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну галерею NASA «Journey to the Moon».

Хоча на борту корабля Orion є професійне обладнання (камери Nikon 2016 року та старі моделі GoPro), астронавти активно використовують iPhone 17 Pro Max. Це перші в історії кадри, зняті на смартфон Apple на такій великій відстані від Землі.

Знімок Землі з ілюмінатора космічного корабля "Оріон" (фото: NASA)

Особливості використання техніки під час місії

Безпека: перед польотом смартфони пройшли серію тестів на міцність скла та відсутність потенційних небезпек для екіпажу;

Обмеження: пристрої використовуються виключно як камери — Wi-Fi, Bluetooth та доступ до інтернету на них повністю вимкнені;

Зберігання: у невагомості астронавти кріплять смартфони за допомогою липучок (Velcro), а під час запуску один із гаджетів перебуває прямо у кишені скафандра.

Більшість метаданих на опублікованих фото видалено з міркувань безпеки, проте за роздільною здатністю та якістю експерти ідентифікують їх як знімки з iPhone.

Екіпаж Artemis II працює на борту космічного корабля "Оріон" (фото: NASA)

Що саме зняли астронавти

На оприлюднених кадрах можна побачити побут екіпажу всередині капсули Orion: командира Ріда Вайзмена, Крістіну Кук та Джеремі Гансена за роботою. Також серія включає види Землі через ілюмінатор, зокрема кадри нашої планети з "темного боку".

Наразі місія триває, тож NASA планує доповнювати галерею новими знімками в міру їх передачі на Землю.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
