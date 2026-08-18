Замість піхотинця з 30 кг на спині: НРК "Пластун" вперше навчився долати 100 км

Чому 25 км на папері перетворювались на 10–12 км на фронті

НРК "Пластун" з'явився на полі бою у 2023 році як заміна піхотинцю в найнебезпечніших завданнях: логістиці, евакуації поранених і мінуванні. Це ультралегкий робот вагою близько 35 кг, який поміщається в багажник легковика, а везти здатен до 50 кг вантажу або пораненого вагою до 120 кг.

Заявлений запас ходу платформи становив 25 км, але в реальних бойових умовах він скорочувався до 10–12 км радіуса дії - робот був прив'язаний до ротного тилу й після кожного виїзду повертався на підзарядку.

Через це маршрути доводилося прокладати найкоротшою лінією, яка часто проходить під вогневим контролем мінометів і дронів, а точки заряджання тримати ближче до передової - з відповідним ризиком для людей, які їх обслуговують.

Фото: НРК "Пластун" (PAWELL Battery)

Нова хімія батареї дала вчетверо більше енергії при тій самій електроніці

Інженери PAWELL замінили штатну літій-іонну батарею "Пластуна" на твердотільну, зберігши сумісність із електронікою робота.

Завдяки новій хімії з кожного кілограма батареї вдається отримати приблизно на 60% більше енергії. У підсумку робот отримав у чотири рази більше енергії на одному заряді, а вага батареї зросла лише вдвічі.

"Запас енергії дав можливість їхати довше і безпечніше: в обхід, по низинах, по зворотних схилах, з паузами в укритті. Робот перестає виконувати одноразовий рейс та працює цілу зміну", - пояснив співзасновник PAWELL Павло Есип.

За його словами, нова батарея підходить під той самий робочий діапазон напруги й ту саму систему керування, що й штатна, тож виробнику "Пластуна" не потрібно переробляти сам робот, силову електроніку чи зарядну інфраструктуру.

Збільшений запас ходу відкриває нові типи місій — забезпечення позицій у глибині, багатоточкові маршрути за один виїзд і тривале чергування робота в укритті на маршруті. Розробники розраховують масштабувати той самий принцип на інші наземні комплекси Сил оборони.