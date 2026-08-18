Вместо пехотинца с 30 кг на спине: НРК "Пластун" впервые научился преодолевать 100 км

Почему 25 км на бумаге превращались в 10–12 км на фронте

НРК "Пластун" появился на поле боя в 2023 году как замена пехотинца в самых опасных задачах: логистике, эвакуации раненых и минировании. Это ультралегкий робот весом около 35 кг, который помещается в багажник легковушки, а везти способен до 50 кг груза или раненого весом до 120 кг.

Заявленный запас хода платформы составлял 25 км, но в реальных боевых условиях он сокращался до 10–12 км радиуса действия – робот был привязан к ротному тылу и после каждого выезда возвращался на подзарядку.

Поэтому маршруты приходилось прокладывать кратчайшей линией, которая часто проходит под огневым контролем минометов и дронов, а точки зарядки держать ближе к передовой - с соответствующим риском для обслуживающих их людей.

Фото: НРК "Пластун" (PAWELL Battery)

Новая химия батареи дала в четыре раза больше энергии при той же электронике

Инженеры PAWELL заменили штатную литий-ионную батарею "Пластуна" твердотельной, сохранив совместимость с электроникой робота.

Благодаря новой химии с каждого килограмма батареи удается получить примерно на 60% больше энергии. В итоге робот получил в четыре раза больше энергии на одном заряде, а вес батареи вырос всего вдвое.

"Запас энергии позволил ехать дольше и безопаснее: в обход, по низинам, по обратным склонам, с паузами в укрытии. Робот перестает выполнять одноразовый рейс и работает целую смену", - пояснил соучредитель PAWELL Павел Есип.

По его словам, новая батарея подходит под тот же рабочий диапазон напряжения и ту же самую систему управления, что и штатная, поэтому производителю "Пластуна" не нужно перерабатывать сам робот, силовую электронику или зарядную инфраструктуру.

Увеличенный запас хода открывает новые типы миссий – обеспечение позиций в глубине, многоточечные маршруты за один выезд и длительное дежурство робота в укрытии на маршруте. Разработчики рассчитывают масштабировать тот же принцип на другие наземные комплексы Сил обороны.