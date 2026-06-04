Замість пенсії: у ПФУ пояснили, хто може оформити соціальну допомогу дистанційно

Українці, які не мають права на пенсію або належать до окремих категорій осіб з інвалідністю, можуть оформити державну соціальну допомогу дистанційно через портал Пенсійного фонду України (ПФУ).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України.
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У ПФУ пояснили, що допомога призначається громадянам, які не отримують пенсію чи інші передбачені законом соціальні виплати.
Зокрема, йдеться про осіб, які не отримують пенсію за Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" або державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю.
Також однією з умов є низький рівень доходів. Середньомісячний сукупний дохід людини за останні шість місяців не повинен перевищувати 2595 гривень на місяць. Саме такий прожитковий мінімум для непрацездатних осіб встановлений станом на 1 січня 2026 року.
Водночас ця вимога не поширюється на осіб з інвалідністю I групи та дітей померлого годувальника.
Таким чином, претендувати на виплату можуть громадяни, які не мають права на пенсію та живуть на дуже низькі доходи.
Для оформлення допомоги необхідно авторизуватися на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).
Після входу в особистий кабінет потрібно перейти до розділу "Комунікації з ПФУ" та обрати послугу "Допомога особам, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю".
Далі необхідно заповнити електронну заяву, вказавши:
Також заявнику потрібно обрати спосіб отримання коштів.
Пенсійний фонд пропонує два варіанти виплати допомоги:
Для поштового способу потрібно вказати індекс відділення, а для банківського - реквізити рахунку та відділення банку.
Якщо право на допомогу залежить від доходів сім'ї, у заяві необхідно додати інформацію про членів родини та їхні доходи.
За потреби до заяви додаються скан-копії документів.
У Пенсійному фонді нагадали, що вони мають відповідати кільком вимогам:
Рекомендована якість сканування становить 300 dpi.
Після заповнення всіх даних заяву необхідно перевірити, підписати електронним підписом та надіслати до ПФУ.
Статус звернення та результат його розгляду можна відстежувати в особистому кабінеті на порталі ПФУ у розділі "Мої звернення".
У Пенсійному фонді зазначають, що електронний сервіс дозволяє оформити допомогу без особистого відвідування установи та подати всі необхідні документи дистанційно.
Нагадаємо, Верховна Рада підтримала законопроєкт про запровадження базової соціальної допомоги для малозабезпечених сімей. Новий механізм має об'єднати кілька видів соцвиплат в одну допомогу, розмір якої визначатимуть з урахуванням складу та потреб конкретної родини. Також підтримку зможуть отримувати люди пенсійного віку, які не мають права на пенсію.
РБК-Україна також розповідало, що з 1 січня 2026 року в Україні зріс прожитковий мінімум, а разом із ним - мінімальні пенсії, низка соціальних допомог і виплат. Загальний показник становить 3209 гривень, для працездатних осіб - 3328 гривень, для пенсіонерів - 2595 гривень.
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