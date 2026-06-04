Замість пенсії: у ПФУ пояснили, хто може оформити соціальну допомогу дистанційно

Головне: Оформлення з дому: Громадяни без права на пенсію та особи з інвалідністю можуть оформити державну соцдопомогу дистанційно через вебпортал ПФУ.

Громадяни без права на пенсію та особи з інвалідністю можуть оформити державну соцдопомогу дистанційно через вебпортал ПФУ. Майновий ценз: Для отримання виплат середньомісячний дохід заявника за останні пів року не повинен перевищувати 2595 гривень.

Для отримання виплат середньомісячний дохід заявника за останні пів року не повинен перевищувати 2595 гривень. Винятки щодо доходів: Ліміт у 2595 гривень не застосовується до осіб з інвалідністю I групи та дітей, які втратили годувальника.

Ліміт у 2595 гривень не застосовується до осіб з інвалідністю I групи та дітей, які втратили годувальника. Спосіб отримання коштів: Під час заповнення онлайн-заяви можна самостійно обрати виплату на банківський рахунок або доставку через поштове відділення.

Під час заповнення онлайн-заяви можна самостійно обрати виплату на банківський рахунок або доставку через поштове відділення. Вимоги до документів: Скан-копії оригіналів документів мають бути кольоровими, чіткими, у форматі JPG або PDF та розміром до 1 МБ кожна.

Скан-копії оригіналів документів мають бути кольоровими, чіткими, у форматі JPG або PDF та розміром до 1 МБ кожна. Дистанційний контроль: Перевірити статус розгляду документів та фінальне рішення ПФУ можна в особистому кабінеті.

Хто може отримати допомогу

У ПФУ пояснили, що допомога призначається громадянам, які не отримують пенсію чи інші передбачені законом соціальні виплати.

Зокрема, йдеться про осіб, які не отримують пенсію за Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" або державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю.

Також однією з умов є низький рівень доходів. Середньомісячний сукупний дохід людини за останні шість місяців не повинен перевищувати 2595 гривень на місяць. Саме такий прожитковий мінімум для непрацездатних осіб встановлений станом на 1 січня 2026 року.

Водночас ця вимога не поширюється на осіб з інвалідністю I групи та дітей померлого годувальника.

Таким чином, претендувати на виплату можуть громадяни, які не мають права на пенсію та живуть на дуже низькі доходи.

Як подати заяву через портал Пенсійного фонду

Для оформлення допомоги необхідно авторизуватися на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

Після входу в особистий кабінет потрібно перейти до розділу "Комунікації з ПФУ" та обрати послугу "Допомога особам, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю".

Далі необхідно заповнити електронну заяву, вказавши:

особисті дані;

місце проживання та реєстрації;

сімейний стан;

інформацію про документ, що посвідчує особу;

вид допомоги, за якою подається звернення.

Також заявнику потрібно обрати спосіб отримання коштів.

Як можна отримувати виплати

Пенсійний фонд пропонує два варіанти виплати допомоги:

через поштове відділення з доставкою додому або отриманням у відділенні;

через банківський рахунок.

Для поштового способу потрібно вказати індекс відділення, а для банківського - реквізити рахунку та відділення банку.

Якщо право на допомогу залежить від доходів сім'ї, у заяві необхідно додати інформацію про членів родини та їхні доходи.

Які документи можна завантажити онлайн

За потреби до заяви додаються скан-копії документів.

У Пенсійному фонді нагадали, що вони мають відповідати кільком вимогам:

бути кольоровими;

зробленими з оригіналів документів;

містити чітке та читабельне зображення;

бути у форматах JPG або PDF;

мати розмір не більше 1 МБ кожен.

Рекомендована якість сканування становить 300 dpi.

Після заповнення всіх даних заяву необхідно перевірити, підписати електронним підписом та надіслати до ПФУ.

Де перевірити результат

Статус звернення та результат його розгляду можна відстежувати в особистому кабінеті на порталі ПФУ у розділі "Мої звернення".

У Пенсійному фонді зазначають, що електронний сервіс дозволяє оформити допомогу без особистого відвідування установи та подати всі необхідні документи дистанційно.