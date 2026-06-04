Вместо пенсии: в ПФУ объяснили, кто может оформить социальную помощь дистанционно

Главное: Оформление из дома: Граждане без права на пенсию и лица с инвалидностью могут оформить государственную соцпомощь дистанционно через вебпортал ПФУ.

Граждане без права на пенсию и лица с инвалидностью могут оформить государственную соцпомощь дистанционно через вебпортал ПФУ. Имущественный ценз: Для получения выплат среднемесячный доход заявителя за последние полгода не должен превышать 2595 гривен.

Для получения выплат среднемесячный доход заявителя за последние полгода не должен превышать 2595 гривен. Исключения относительно доходов: Лимит в 2595 гривен не применяется к лицам с инвалидностью I группы и детей, потерявших кормильца.

Лимит в 2595 гривен не применяется к лицам с инвалидностью I группы и детей, потерявших кормильца. Способ получения средств: При заполнении онлайн-заявления можно самостоятельно выбрать выплату на банковский счет или доставку через почтовое отделение.

При заполнении онлайн-заявления можно самостоятельно выбрать выплату на банковский счет или доставку через почтовое отделение. Требования к документам: Скан-копии оригиналов документов должны быть цветными, четкими, в формате JPG или PDF и размером до 1 МБ каждая.

Скан-копии оригиналов документов должны быть цветными, четкими, в формате JPG или PDF и размером до 1 МБ каждая. Дистанционный контроль: Проверить статус рассмотрения документов и финальное решение ПФУ можно в личном кабинете.

Кто может получить помощь

В ПФУ объяснили, что помощь назначается гражданам, которые не получают пенсию или другие предусмотренные законом социальные выплаты.

В частности, речь идет о лицах, которые не получают пенсию по Закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" или государственную социальную помощь лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью.

Также одним из условий является низкий уровень доходов. Среднемесячный совокупный доход человека за последние шесть месяцев не должен превышать 2595 гривен в месяц. Именно такой прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц установлен по состоянию на 1 января 2026 года.

В то же время это требование не распространяется на лиц с инвалидностью I группы и детей умершего кормильца.

Таким образом, претендовать на выплату могут граждане, которые не имеют права на пенсию и живут на очень низкие доходы.

Как подать заявление через портал Пенсионного фонда

Для оформления помощи необходимо авторизоваться на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).

После входа в личный кабинет нужно перейти в раздел "Коммуникации с ПФУ" и выбрать услугу "Помощь лицам, не имеющим права на пенсию и лицам с инвалидностью".

Далее необходимо заполнить электронное заявление, указав:

личные данные;

место жительства и регистрации;

семейное положение;

информацию о документе, удостоверяющем личность;

вид помощи, по которой подается обращение.

Также заявителю нужно выбрать способ получения средств.

Как можно получать выплаты

Пенсионный фонд предлагает два варианта выплаты помощи:

через почтовое отделение с доставкой на дом или получением в отделении;

через банковский счет.

Для почтового способа нужно указать индекс отделения, а для банковского - реквизиты счета и отделения банка.

Если право на помощь зависит от доходов семьи, в заявлении необходимо добавить информацию о членах семьи и их доходах.

Какие документы можно загрузить онлайн

При необходимости к заявлению прилагаются скан-копии документов.

В Пенсионном фонде напомнили, что они должны соответствовать нескольким требованиям:

быть цветными;

сделанными с оригиналов документов;

содержать четкое и читабельное изображение;

быть в форматах JPG или PDF;

иметь размер не более 1 МБ каждый.

Рекомендуемое качество сканирования составляет 300 dpi.

После заполнения всех данных заявление необходимо проверить, подписать электронной подписью и отправить в ПФУ.

Где проверить результат

Статус обращения и результат его рассмотрения можно отслеживать в личном кабинете на портале ПФУ в разделе "Мои обращения".

В Пенсионном фонде отмечают, что электронный сервис позволяет оформить помощь без личного посещения учреждения и подать все необходимые документы дистанционно.