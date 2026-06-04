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Вместо пенсии: в ПФУ объяснили, кто может оформить социальную помощь дистанционно

19:20 04.06.2026 Чт
4 мин
В ПФУ объяснили, как самостоятельно подать заявление на помощь
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Украинцы могут дистанционно обратиться за назначением государственной социальной помощи (Getty Images)

Украинцы, которые не имеют права на пенсию или относятся к отдельным категориям лиц с инвалидностью, могут оформить государственную социальную помощь дистанционно через портал Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Главное:

  • Оформление из дома: Граждане без права на пенсию и лица с инвалидностью могут оформить государственную соцпомощь дистанционно через вебпортал ПФУ.
  • Имущественный ценз: Для получения выплат среднемесячный доход заявителя за последние полгода не должен превышать 2595 гривен.
  • Исключения относительно доходов: Лимит в 2595 гривен не применяется к лицам с инвалидностью I группы и детей, потерявших кормильца.
  • Способ получения средств: При заполнении онлайн-заявления можно самостоятельно выбрать выплату на банковский счет или доставку через почтовое отделение.
  • Требования к документам: Скан-копии оригиналов документов должны быть цветными, четкими, в формате JPG или PDF и размером до 1 МБ каждая.
  • Дистанционный контроль: Проверить статус рассмотрения документов и финальное решение ПФУ можно в личном кабинете.

Кто может получить помощь

В ПФУ объяснили, что помощь назначается гражданам, которые не получают пенсию или другие предусмотренные законом социальные выплаты.

В частности, речь идет о лицах, которые не получают пенсию по Закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" или государственную социальную помощь лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью.

Также одним из условий является низкий уровень доходов. Среднемесячный совокупный доход человека за последние шесть месяцев не должен превышать 2595 гривен в месяц. Именно такой прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц установлен по состоянию на 1 января 2026 года.

В то же время это требование не распространяется на лиц с инвалидностью I группы и детей умершего кормильца.

Таким образом, претендовать на выплату могут граждане, которые не имеют права на пенсию и живут на очень низкие доходы.

Как подать заявление через портал Пенсионного фонда

Для оформления помощи необходимо авторизоваться на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).

После входа в личный кабинет нужно перейти в раздел "Коммуникации с ПФУ" и выбрать услугу "Помощь лицам, не имеющим права на пенсию и лицам с инвалидностью".

Далее необходимо заполнить электронное заявление, указав:

  • личные данные;
  • место жительства и регистрации;
  • семейное положение;
  • информацию о документе, удостоверяющем личность;
  • вид помощи, по которой подается обращение.

Также заявителю нужно выбрать способ получения средств.

Как можно получать выплаты

Пенсионный фонд предлагает два варианта выплаты помощи:

  • через почтовое отделение с доставкой на дом или получением в отделении;
  • через банковский счет.

Для почтового способа нужно указать индекс отделения, а для банковского - реквизиты счета и отделения банка.

Если право на помощь зависит от доходов семьи, в заявлении необходимо добавить информацию о членах семьи и их доходах.

Какие документы можно загрузить онлайн

При необходимости к заявлению прилагаются скан-копии документов.

В Пенсионном фонде напомнили, что они должны соответствовать нескольким требованиям:

  • быть цветными;
  • сделанными с оригиналов документов;
  • содержать четкое и читабельное изображение;
  • быть в форматах JPG или PDF;
  • иметь размер не более 1 МБ каждый.

Рекомендуемое качество сканирования составляет 300 dpi.

После заполнения всех данных заявление необходимо проверить, подписать электронной подписью и отправить в ПФУ.

Где проверить результат

Статус обращения и результат его рассмотрения можно отслеживать в личном кабинете на портале ПФУ в разделе "Мои обращения".

В Пенсионном фонде отмечают, что электронный сервис позволяет оформить помощь без личного посещения учреждения и подать все необходимые документы дистанционно.

Напомним, Верховная Рада поддержала законопроект о введении базовой социальной помощи для малообеспеченных семей. Новый механизм должен объединить несколько видов соцвыплат в одну помощь, размер которой будут определять с учетом состава и потребностей конкретной семьи. Также поддержку смогут получать люди пенсионного возраста, которые не имеют права на пенсию.

РБК-Украина также рассказывало, что с 1 января 2026 года в Украине вырос прожиточный минимум, а вместе с ним - минимальные пенсии, ряд социальных пособий и выплат. Общий показатель составляет 3209 гривен, для трудоспособных лиц - 3328 гривен, для пенсионеров - 2595 гривен.

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

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