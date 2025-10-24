Замість Молдови до лікарні: українці так тікали від прикордонників, що опинилися в кюветі
Семеро громадян України дістали травми під час дорожньо-транспортної пригоди біля кордону з Молдовою. Українці намагалися втекти від прикордонників, натомість вилетіли в кювет.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Державної прикордонної служби України.
Зазначається, що подія сталася у Роздільнянському районі Одеської області. Прикордонники виявили поблизу від кордону автомобіль, який прямував у бік Молдови. Але водій, побачивши військовослужбовців ДПСУ, пришвидшив рух.
Це закінчилося для цього погано: водій не впорався із керуванням та вилетів у кювет. Прикордонники виявили у салоні позашляховика ще шість осіб, які також отримали травми різного ступеня тяжкості.
"Потерпілим прикордонники одразу надали первинну домедичну допомогу й викликали карету швидкої та поліцію", - сказано у повідомленні.
Як з'ясувалося пізніше, усі постраждалі планували втекти в Молдову з України. Кожен з них заплатив адміністратору каналу в Telegram, де шукають "клієнтів"-ухилянтів, 25 тисяч доларів - без жодних гарантій успішного переправлення.
"За вказану суму організатор надав їм автівку, яка знаходилась у визначеному місці збору порушників. На позашляховик румунської реєстрації ділки встановили українські номери від іншого авто" - зазначили в ДПСУ.
Наразі усім постраждалим інкримінували вчинення адміністративного правопорушення згідно ст. 204-1 КУпАП - спроба незаконного перетину державного кордону. Складено відповідні протоколи.
Нагадаємо, що нещодавно на пероні вокзалу міста Овруч Житомирської області під час перевірки документів прикордонниками чоловік підірвав гранату. В результаті п'ятеро людей, в тому числі сам підривник, загинуло і 10 – отримали поранення.
Як з'ясувалося пізніше, чоловік, який підірвав гранату, був жителем Харкова, йому було 23 роки. Нещодавно він затримувався за спробу перетину державного кордону на західній ділянці.