Замість Молдови до лікарні: українці так тікали від прикордонників, що опинилися в кюветі

Україна, П'ятниця 24 жовтня 2025 22:12
Замість Молдови до лікарні: українці так тікали від прикордонників, що опинилися в кюветі Фото: позашляховик втікачів злетів у кювет (dpsu.gov.ua)
Автор: Антон Корж

Семеро громадян України дістали травми під час дорожньо-транспортної пригоди біля кордону з Молдовою. Українці намагалися втекти від прикордонників, натомість вилетіли в кювет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Державної прикордонної служби України.

Зазначається, що подія сталася у Роздільнянському районі Одеської області. Прикордонники виявили поблизу від кордону автомобіль, який прямував у бік Молдови. Але водій, побачивши військовослужбовців ДПСУ, пришвидшив рух.

Це закінчилося для цього погано: водій не впорався із керуванням та вилетів у кювет. Прикордонники виявили у салоні позашляховика ще шість осіб, які також отримали травми різного ступеня тяжкості.

"Потерпілим прикордонники одразу надали первинну домедичну допомогу й викликали карету швидкої та поліцію", - сказано у повідомленні.

Як з'ясувалося пізніше, усі постраждалі планували втекти в Молдову з України. Кожен з них заплатив адміністратору каналу в Telegram, де шукають "клієнтів"-ухилянтів, 25 тисяч доларів - без жодних гарантій успішного переправлення.

"За вказану суму організатор надав їм автівку, яка знаходилась у визначеному місці збору порушників. На позашляховик румунської реєстрації ділки встановили українські номери від іншого авто" - зазначили в ДПСУ.

Наразі усім постраждалим інкримінували вчинення адміністративного правопорушення згідно ст. 204-1 КУпАП - спроба незаконного перетину державного кордону. Складено відповідні протоколи.

Фото: Державна прикордонна служба України

Нагадаємо, що нещодавно на пероні вокзалу міста Овруч Житомирської області під час перевірки документів прикордонниками чоловік підірвав гранату. В результаті п'ятеро людей, в тому числі сам підривник, загинуло і 10 – отримали поранення.

Як з'ясувалося пізніше, чоловік, який підірвав гранату, був жителем Харкова, йому було 23 роки. Нещодавно він затримувався за спробу перетину державного кордону на західній ділянці.

