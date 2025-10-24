Вместо Молдовы в больницу: украинцы так убегали от пограничников, что оказались в кювете
Семеро граждан Украины получили травмы во время дорожно-транспортного происшествия возле границы с Молдовой. Украинцы пытались убежать от пограничников, зато вылетели в кювет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Государственной пограничной службы Украины.
Отмечается, что происшествие произошло в Раздельнянском районе Одесской области. Пограничники обнаружили вблизи от границы автомобиль, который направлялся в сторону Молдовы. Но водитель, увидев военнослужащих ГПСУ, ускорил движение.
Это закончилось для этого плохо: водитель не справился с управлением и вылетел в кювет. Пограничники обнаружили в салоне внедорожника еще шесть человек, которые также получили травмы различной степени тяжести.
"Пострадавшим пограничники сразу оказали первичную домедицинскую помощь и вызвали карету скорой и полицию", - сказано в сообщении.
Как выяснилось позже, все пострадавшие планировали сбежать в Молдову из Украины. Каждый из них заплатил администратору канала в Telegram, где ищут "клиентов"-уклонистов, 25 тысяч долларов - без всяких гарантий успешной переправки.
"За указанную сумму организатор предоставил им машину, которая находилась в определенном месте сбора нарушителей. На внедорожник румынской регистрации дельцы установили украинские номера от другого авто", - отметили в ГПСУ.
Сейчас всем пострадавшим инкриминировали совершение административного правонарушения согласно ст. 204-1 КУоАП - попытка незаконного пересечения государственной границы. Составлены соответствующие протоколы.
Напомним, что недавно на перроне вокзала города Овруч Житомирской области во время проверки документов пограничниками мужчина взорвал гранату. В результате пять человек, в том числе сам подрывник, погибло и 10 - получили ранения.
Как выяснилось позже, мужчина, который взорвал гранату, был жителем Харькова, ему было 23 года. Недавно он задерживался за попытку пересечения государственной границы на западном участке.