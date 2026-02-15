Замість мікрофонів - автомати: як в окупованому Донецьку школярів готують до війни

Пропаганда через музику

За даними ЦПД, в тимчасово окупованому Донецьку загарбники організували вокальне змагання для молоді віком від 8 до 18 років.

Учасників змушували виконувати начебто "патріотичний" репертуар, що прославляє радянське минуле та сучасну агресію РФ.

До організації залучили підсанкційне "двіженіє пєрвих", а оцінювати дітей покликали бойовика так званої "СВО".

У ЦПД наголошують, що такі заходи - це не просто дозвілля, а інструмент психологічного тиску.

"Такі "культурні" заходи свідомо перетворюються на інструмент психологічного впливу, де культ війни подається як норма та "правильна" модель поведінки", - зазначають у Центрі протидії дезінформації.

Системна стратегія ворога

Експерти підкреслюють, що залучення комбатантів до дитячих журі є свідомим кроком для "нормалізації війни в очах дітей".

Це частина загальної політики Кремля зі створення лояльного до війни суспільства на захоплених територіях.

"Це не поодинокий захід, а елемент системної стратегії кремля з мілітаризації дитячої свідомості та формування лояльного до війни суспільства", - додають у відомстві.