Суспільство Освіта Гроші Зміни

Замість мікрофонів - автомати: як в окупованому Донецьку школярів готують до війни

Фото: РФ мілітаризує дітей на ТОТ через пісенні конкурси (Getty Images)
Автор: Сергій Козачук

Росіяни використовують "пісенні конкурси" у Донецьку для мілітаризації українських дітей та нав'язування їм культу війни.

Пропаганда через музику

За даними ЦПД, в тимчасово окупованому Донецьку загарбники організували вокальне змагання для молоді віком від 8 до 18 років.

Учасників змушували виконувати начебто "патріотичний" репертуар, що прославляє радянське минуле та сучасну агресію РФ.

До організації залучили підсанкційне "двіженіє пєрвих", а оцінювати дітей покликали бойовика так званої "СВО".

У ЦПД наголошують, що такі заходи - це не просто дозвілля, а інструмент психологічного тиску.

"Такі "культурні" заходи свідомо перетворюються на інструмент психологічного впливу, де культ війни подається як норма та "правильна" модель поведінки", - зазначають у Центрі протидії дезінформації.

Системна стратегія ворога

Експерти підкреслюють, що залучення комбатантів до дитячих журі є свідомим кроком для "нормалізації війни в очах дітей".

Це частина загальної політики Кремля зі створення лояльного до війни суспільства на захоплених територіях.

"Це не поодинокий захід, а елемент системної стратегії кремля з мілітаризації дитячої свідомості та формування лояльного до війни суспільства", - додають у відомстві.

Діти під тиском пропаганди

Нагадаємо, Росія системно використовує українських дітей на окупованих територіях для пропаганди та мілітаризації. Зокрема, нещодавно стало відомо, що загарбники змушують школярів Луганщини брати участь у воєнізованих іграх та проходити підготовку в таборах під керівництвом інструкторів РФ.

Також зафіксовані випадки ідеологічного тиску навіть на наймолодших. В дитсадках на захоплених територіях дітей змушували малювати російський триколор та вивчати гімн країни-агресора.

Водночас Україна продовжує роботу над порятунком неповнолітніх з окупації та депортації. Нещодавно додому вдалося повернути чергову групу дітей, яких росіяни утримували на загарбаних землях або вивезли на територію РФ.

Російська ФедераціяДонбасокупанціяПропагандистДіти