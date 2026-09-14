Замість громіздкого шолома: Meta випадково злила дизайн нових окулярів Project Phoenix

У мережі з'явилися перші чіткі зображення неанонсованого девайса Meta під кодовою назвою Project Phoenix.

Візуальні матеріали знайшли всередині оновленого системного пакета HorizonOS Prescription Lens.

Судячи з рендерів, компанія вирішила кардинально змінити підхід до ергономіки та створила пристрій, який за формою набагато ближчий до масивних окулярів, ніж до традиційних VR-шоломів серії Quest.

Meta готує легкі окуляри Project Phoenix (скриншот: UploadVR)

Особливості конструкції та дизайну

Носові упори замість ущільнювача. Замість громіздкої лицьової підкладки девайс утримується на обличчі за допомогою регульованих носових упорів, як у звичайних окулярах.

Розподілене компонування. Зображення підтверджують наявність кабелю, що виходить із лівої дужки. Він з'єднує окуляри з виносним обчислювальним блоком, куди винесено акумулятор і процесор.

Датчики та відстеження. На бічних і нижніх частинах дужок помітні оптичні сенсори. Це вказує на активне використання систем відстеження погляду та жестів рук.

Знімні лінзи з діоптріями. Додаток демонструє процес кріплення магнітних діоптрійних лінз та їхнє швидке калібрування шляхом сканування спеціального QR-коду.

Нова гарнітура Meta злита до анонсу (скриншот: UploadVR)

Зазначається, що гарнітура Project Phoenix розробляється як преміальний пристрій з відкритою периферією, покликаний зайняти нішу рішень для кращої продуктивності.

На відміну від прозорих AR-окулярів, новинка використовує корпус і камери для передачі відеопотоку середовища у реальному часі.

Офіційна презентація технології очікується під час щорічної конференції Meta Connect, яка розпочнеться 23 вересня.