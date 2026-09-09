Meta запустила автономного ШІ-агента: він контролює пошту та банкінг

Meta представила свого найамбітнішого ШІ-агента Muse, який має не просто відповідати на запити, а самостійно виконувати повсякденні завдання користувачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Meta .

Що вміє автономний ШІ-агент Muse?

Помічник працює на базі нової моделі Muse Spark та підключається до щоденних сервісів користувача - від електронної пошти й календарів до банкінгу, розумного дому та фітнес-додатків.

Якщо необхідний сервіс не має офіційної інтеграції, Muse може підключитися через публічний API або працювати з ним безпосередньо у браузері.

Ключові можливості Muse:

Автоматизація рутини - надсилання листів, заповнення складних форм, бронювання квитків та готелів, зниження рахунків за послуги.

Організація побуту - перетворення відеорецептів на списки покупок, розсилання запрошень на події та планування.

Самостійні покупки - здійснення онлайн-оплат через систему Link від Stripe з вбудованим захистом покупців. За словами розробників, незабаром очікується підтримка Shop Pay та 1Password.

Агент здатний продовжувати виконання завдань навіть після того, як користувач закриває додаток, а з часом навчається на основі діалогів і дає підказки без додаткових запитів.

Ціни, підписки та приватність

Сервіс уже доступний через сайт muse.ai, додатки на iOS та Android, а також у чатах WhatsApp. У майбутньому його інтегрують у смарт-окуляри Meta.

Використання Muse є безкоштовним із лімітом на кількість завдань (у додатку є спеціальний лічильник).

Для активних користувачів Meta пропонує 2 платні підписки: Power за 20 доларів на місяць та Maximum за 100 доларів на місяць. Задля збереження прозорості підключення кожного додатка здійснюється окремо за вибором користувача.

Щоб зменшити занепокоєння щодо конфіденційності після численних скандалів із витоками даних, Meta запевняє, що Muse працює всередині ізольованої віртуальної машини Muse Secure VM.

ШІ-агент не має доступу до паролів чи платіжних даних, а листування та особисті файли не передаються до рекламних систем компанії.