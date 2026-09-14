Вместо громоздкого шлема: Meta случайно раскрыла дизайн новых очков Project Phoenix

В сети появились первые четкие изображения неанонсированного девайса Meta под кодовым названием Project Phoenix.

Визуальные материалы обнаружили внутри обновленного системного пакета HorizonOS Prescription Lens.

Судя по рендерам, компания решила кардинально изменить подход к эргономике и создала устройство, которое по форме гораздо ближе к массивным очкам, чем к традиционным VR-шлемам серии Quest.

Meta готовит легкие очки Project Phoenix (скриншот: UploadVR)

Особенности конструкции и дизайна

Носовые упоры вместо уплотнителя. Вместо громоздкой лицевой подложки девайс удерживается на лице с помощью регулируемых носовых упоров, как в обычных очках.

Распределенная компоновка. Изображения подтверждают наличие кабеля, выходящего из левой скобки. Он соединяет очки с выносным вычислительным блоком, куда вынесен аккумулятор и процессор.

Датчики и отслеживания. На боковых и нижних частях скобок видны оптические сенсоры. Это указывает на активное использование систем отслеживания взглядов и жестов рук.

Съемные линзы с диоптриями. Приложение демонстрирует процесс крепления магнитных диоптрийных линз и их быструю калибровку путем сканирования специального QR-кода.

Новая гарнитура Meta слита к анонсу (скриншот: UploadVR)

Отмечается, что гарнитура Project Phoenix разрабатывается в качестве премиального устройства с открытой периферией, призванного занять нишу решений для лучшей производительности.

В отличие от прозрачных AR-очков, новинка использует корпус и камеры для передачи видеопотока среды в реальном времени.

Официальная презентация технологии ожидается на ежегодной конференции Meta Connect, которая начнется 23 сентября.