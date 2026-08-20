Meta випустила ШІ-додаток Mac: що він вміє та чим небезпечний
Meta випустила окремий десктопний додаток Meta AI для Mac. Новий інструмент орієнтований на підприємців, контент-мейкерів та активних користувачів Facebook і Instagram.
Про це РБК-Україна інформує з посиланням на Meta.
Що може новий застосунок?
Розробники Meta створили десктопну версію ШІ у вигляді повноцінного додатка, а не просто перенесеної мобільної програми.
Для роботи з помічником потрібно мати обліковий запис у системах Meta - Facebook, Instagram, Messenger або WhatsApp.
Програма сумісна з ПК на базі процесорів Apple Silicon, які працюють під керуванням операційної системи macOS 15 або новішої версії.
Серед ключових нововведень виділяють:
- можливість показувати ШІ-помічнику окремі вікна або частини екрана для аналізу поточних завдань;
- керування системою за допомогою голосових команд та диктовки у будь-якій програмі;
- інтеграція з аналітичними та рекламними інструментами для оцінки охоплень і ефективності публікацій;
- підключення профілів до Google Workspace для швидкого опрацювання документів, таблиць та інших робочих файлів.
У Meta зазначають, що ШІ здатен аналізувати контекст, який доступний лише у межах конкретного акаунта, а також порівнювати показники з публічними даними конкурентів.
Монетизація та обмеження
Завантаження та використання базових функцій ШІ-додатка залишаються безкоштовними. Водночас розробники поступово вповаджують ліміти на використання складніших обчислювальних операцій.
Якщо користувач перевищує щоденний або щомісячний ліміт запитів, система запропонує оформити платну підписку Meta One. У компанії підкреслюють, що розробка має стати повноцінним автопілотом для ведення бізнесу.
Головні ризики
Разом із корисним функціоналом постає питання захисту персональних даних.
Розробники зазначають, що будь-які дані, якими користувач ділиться з помічником, можуть використовуватися для навчання майбутніх ШІ-моделей.
Meta обіцяє не застосовувати контент із приватних повідомлень для тренування алгоритмів, якщо користувач сам не надав до них доступ.
Однак інформація з публікацій, фотографій, підписів, а також дані з підключених зовнішніх сервісів або трансляції екрана підлягають автоматичній обробці.