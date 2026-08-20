ua en ru
Чт, 20 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Tech

Meta випустила ШІ-додаток Mac: що він вміє та чим небезпечний

10:06 20.08.2026 Чт
2 хв
Подбайте про конфіденційність заздалегідь
aimg Ольга Завада
Meta випустила ШІ-додаток Mac: що він вміє та чим небезпечний Meta запустила помічника на Mac (фото: Unsplash)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Meta випустила окремий десктопний додаток Meta AI для Mac. Новий інструмент орієнтований на підприємців, контент-мейкерів та активних користувачів Facebook і Instagram.

Про це РБК-Україна інформує з посиланням на Meta.

Що може новий застосунок?

Розробники Meta створили десктопну версію ШІ у вигляді повноцінного додатка, а не просто перенесеної мобільної програми.

Для роботи з помічником потрібно мати обліковий запис у системах Meta - Facebook, Instagram, Messenger або WhatsApp.

Програма сумісна з ПК на базі процесорів Apple Silicon, які працюють під керуванням операційної системи macOS 15 або новішої версії.

Серед ключових нововведень виділяють:

  • можливість показувати ШІ-помічнику окремі вікна або частини екрана для аналізу поточних завдань;
  • керування системою за допомогою голосових команд та диктовки у будь-якій програмі;
  • інтеграція з аналітичними та рекламними інструментами для оцінки охоплень і ефективності публікацій;
  • підключення профілів до Google Workspace для швидкого опрацювання документів, таблиць та інших робочих файлів.

У Meta зазначають, що ШІ здатен аналізувати контекст, який доступний лише у межах конкретного акаунта, а також порівнювати показники з публічними даними конкурентів.

Читайте більше: Threads змінює особисті повідомлення: Meta AI тепер відповідатиме прямо у чатах

Монетизація та обмеження

Завантаження та використання базових функцій ШІ-додатка залишаються безкоштовними. Водночас розробники поступово вповаджують ліміти на використання складніших обчислювальних операцій.

Якщо користувач перевищує щоденний або щомісячний ліміт запитів, система запропонує оформити платну підписку Meta One. У компанії підкреслюють, що розробка має стати повноцінним автопілотом для ведення бізнесу.

Головні ризики

Разом із корисним функціоналом постає питання захисту персональних даних.

Розробники зазначають, що будь-які дані, якими користувач ділиться з помічником, можуть використовуватися для навчання майбутніх ШІ-моделей.

Meta обіцяє не застосовувати контент із приватних повідомлень для тренування алгоритмів, якщо користувач сам не надав до них доступ.

Однак інформація з публікацій, фотографій, підписів, а також дані з підключених зовнішніх сервісів або трансляції екрана підлягають автоматичній обробці.

Ще більше цікавого:

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
MacBook Apple Meta Штучний інтелект
Новини
Залпи балістики, загиблі, блекаути: головне про масовану атаку на Київ та область
Залпи балістики, загиблі, блекаути: головне про масовану атаку на Київ та область
Аналітика
Хто отруїв Ющенка та як Україна втратила шанс на Томос у 2008 році: інтерв'ю Віктора Балоги
Володимир Куреннойзаступник генерального директора РБК-Україна Хто отруїв Ющенка та як Україна втратила шанс на Томос у 2008 році: інтерв'ю Віктора Балоги