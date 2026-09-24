Замість громіздких шоломів: Meta показала VR-окуляри за ціною iPhone 18 Pro

"Це справжній прорив": чому Meta змінила підхід до VR

Перед анонсом новинки виконавчий директор Meta Марк Цукерберг нагадав, що раніше компанія свідомо поставила на паузу масове виробництво гарнітур до моменту, коли з'являться реальні технологічні рішення.

CEO Meta наголосив, що майбутнє належить окулярам доповненої реальності з голограмами, проте багатьох відлякувала необхідність носити масивний шолом.

Новий пристрій покликаний забезпечити те саме занурення та відчуття присутності, але у звичному для щоденного використання форм-факторі окулярів.

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Дизайн, процесор та автономність

Головна перевага Meta VR Glasses - їхня вага. Пристрій у п'ять разів легший за Meta Quest 3 і зовні практично не відрізняється від звичайних окулярів.

Технічні деталі конструкції

Матеріали: оправа виготовлена з легкого та міцного магнієвого сплаву.

Процесор: за продуктивність відповідає спеціалізований чип Snapdragon Reality Elite від Qualcomm.

Живлення: окуляри підключаються до компактного обчислювального блоку-акумулятора, який можна просто покласти в кишеню під час руху.

Дисплеї 5K, IMAX та партнерство з Disney

Новинка орієнтована насамперед на медіарозваги та перегляд кіно.

У лінзи вбудовані Micro-OLED-панелі, які забезпечують чіткість на рівні 37 пікселів на градус (концепція 5K Infinite Display), а також підтримують технології Dolby Vision і Dolby Atmos.

Окуляри отримали офіційну сертифікацію як перший VR-пристрій із підтримкою IMAX Enhanced. Це дозволить глядачам переглядати фільми у фірмовому розширеному форматі кадру з високою роздільною здатністю.

Крім того, завдяки співпраці з компанією Disney, починаючи з листопада, користувачі Disney+ зможуть стримити обрані фільми (включаючи стрічки Marvel) у форматі 3D.

Перегляд доповнюватиметься віртуальним оточенням, динамічними ефектами та просторовим аудіо, що фактично перетворює кіносеанс на інтерактивну VR-гру.

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Штучний інтелект та керування

Meta VR Glasses оснащені вбудованим віртуальним помічником Meta AI.

Користувачі можуть керувати пристроєм за допомогою голосових команд - наприклад, запустити фільм простою фразою. Альтернативним способом взаємодії із системою є зчитування жестів рук.

Продажі Meta VR Glasses стартують наступної весни, а базова ціна пристрою складе 1299,99 долара.