ua en ru
Пн, 14 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Tech

Замість громіздкого шолома: Meta випадково злила дизайн нових окулярів Project Phoenix

12:09 14.09.2026 Пн
2 хв
Як виглядатиме нова VR-гарнітура від Цукерберга?
aimg Ольга Завада
Замість громіздкого шолома: Meta випадково злила дизайн нових окулярів Project Phoenix У мережу злили фото нової гарнітури Meta (скриншот: UploadVR)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Випадковий витік у власному ПЗ Meta розкрив дизайн майбутньої гарнітури змішаної реальності Project Phoenix. Новинка кардинально відрізняється від Quest - за формою вона більше нагадує масивні окуляри, ніж традиційний VR-шолом.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на HorizonOS Prescription Lens.

У мережі з'явилися перші чіткі зображення неанонсованого девайса Meta під кодовою назвою Project Phoenix.

Візуальні матеріали знайшли всередині оновленого системного пакета HorizonOS Prescription Lens.

Судячи з рендерів, компанія вирішила кардинально змінити підхід до ергономіки та створила пристрій, який за формою набагато ближчий до масивних окулярів, ніж до традиційних VR-шоломів серії Quest.

Замість громіздкого шолома: Meta випадково злила дизайн нових окулярів Project Phoenix Meta готує легкі окуляри Project Phoenix (скриншот: UploadVR)

Особливості конструкції та дизайну

Носові упори замість ущільнювача. Замість громіздкої лицьової підкладки девайс утримується на обличчі за допомогою регульованих носових упорів, як у звичайних окулярах.

Розподілене компонування. Зображення підтверджують наявність кабелю, що виходить із лівої дужки. Він з'єднує окуляри з виносним обчислювальним блоком, куди винесено акумулятор і процесор.

Датчики та відстеження. На бічних і нижніх частинах дужок помітні оптичні сенсори. Це вказує на активне використання систем відстеження погляду та жестів рук.

Знімні лінзи з діоптріями. Додаток демонструє процес кріплення магнітних діоптрійних лінз та їхнє швидке калібрування шляхом сканування спеціального QR-коду.

Замість громіздкого шолома: Meta випадково злила дизайн нових окулярів Project Phoenix

Нова гарнітура Meta злита до анонсу (скриншот: UploadVR)

Читайте більше: Meta випустила ШІ-додаток Mac: що він вміє та чим небезпечний

Зазначається, що гарнітура Project Phoenix розробляється як преміальний пристрій з відкритою периферією, покликаний зайняти нішу рішень для кращої продуктивності.

На відміну від прозорих AR-окулярів, новинка використовує корпус і камери для передачі відеопотоку середовища у реальному часі.

Офіційна презентація технології очікується під час щорічної конференції Meta Connect, яка розпочнеться 23 вересня.

Ще більше цікавого:

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Meta
Новини
"Він зійшов з розуму": як у Зеленського реагують на ініціативу Кравченка щодо підозри Кривоносу
"Він зійшов з розуму": як у Зеленського реагують на ініціативу Кравченка щодо підозри Кривоносу
Аналітика
Реактивні перехоплювачі проти реактивних дронів: чи є Україні чим відповісти на терор
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна Реактивні перехоплювачі проти реактивних дронів: чи є Україні чим відповісти на терор