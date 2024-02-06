Замість Федорова. Стало відомо, кого призначили в.о. мера Мелітополя

Виконувачем обов'язків мелітопольського міського голови призначили Ірину Рудакову. Вона обійняла цю посаду після того, як мера Івана Федорова призначили головою Запорізької ОВА.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мелітопольську міську раду.
"Обов'язки Мелітопольського міського голови виконує заступник міського голови Ірина Рудакова, згідно зі встановленим розподілом обов'язків", - ідеться в повідомленні.
Також зазначається, що на час воєнного стану на період призначення головою Запорізької ОВА Іван Федоров перебуває у відпустці без збереження заробітної плати.
Розпочала свою трудову діяльність у 1986 році на посаді бухгалтера - ревізора головної бухгалтерії Мелітопольського моторного заводу.
Наприкінці січня Кабмін затвердив кандидатуру мера Мелітополя Івана Федорова на посаді голови Запорізької обласної військової адміністрації. Тоді Федоров розповів, що в разі його призначення главою Запорізької ОВА, виконувати обов’язки мера буде, або його перший заступник, або секретар ради.
Вже у неділю президент Володимир Зеленський призначив Івана Федорова головою Запорізької ОВА.
Нагадаємо, у своєму матеріалі РБК-Україна розповіло, що відомо про нового очільника Запорізької ОВА.
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