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Замість Дюбуа. WBA обрала нового регулярного чемпіона версії

Панама, П'ятниця 01 вересня 2023 15:24
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Замість Дюбуа. WBA обрала нового регулярного чемпіона версії Фото: Махмуд Чарр повернув старий статус (facebook.com/officialmahmoudcharr)
Автор: Антон Федорців

Усесвітня боксерська асоціація призначила німця Махмуда Чарра новим регулярним чемпіоном світу в надважкій вазі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

38-річний боксер забрав титул, що став вакантним після поразки Даніеля Дюбуа від українця Олександра Усика. Німецький боксер тепер зобов'язаний провести бій до середини осені.

Чарр повернув статус регулярного чемпіона. Його позбавили титулу в грудні 2021 року, коли німець не провів обов'язковий поєдинок проти Тревора Браяна. Боксер оскаржив втрату пояса, тож після судової тяганини WBA вирішила відновити його в знайомій ролі.

Асоціація, однак, висунула Чарру дві умови для повернення статусу. Спершу він повинен вийти в ринг проти п'ятого в рейтингу WBA Джарелла Міллера до 14 жовтня. Якщо ж німець переможе в цьому бою, то повинен бути готовим до поєдинку проти визначеного асоціацією претендента.

Раніше філіппінець Пак'яо вирішив повернутися в ринг у 45 років. Колишній чемпіон-рекордсмен різних вагових категорій запланував поїхати на Олімпійські ігри. Іменитий боксер прагне завершити кар'єру з олімпійським "золотом".

До слова, раніше пригадали хронологію подій у бою Усика проти британця Дюбуа.

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