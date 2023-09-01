Вместо Дюбуа. WBA выбрала нового регулярного чемпиона версии

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации .

38-летний боксер забрал титул, ставший вакантным после поражения Даниеля Дюбуа от украинца Александра Усика. Немецкий боксер теперь обязан провести сражение до середины осени.

Чарр вернул статус регулярного чемпиона. Его лишили титула в декабре 2021 года, когда немец не провел обязательный поединок против Тревора Брайана. Боксер обжаловал потерю пояса, поэтому после судебной тяжбы WBA решила восстановить его в знакомой роли.

Ассоциация, однако, выдвинула Чарру два условия для возвращения статуса. Сначала он должен выйти в ринг против пятого в рейтинге WBA Джарелла Миллера до 14 октября. Если же немец выиграет в этом бою, то должен быть готов к поединку против определенного ассоциацией претендента.

Ранее филиппинец Пакьяо решил вернуться в ринг в 45 лет. Бывший чемпион-рекордсмен разных весовых категорий запланировал поехать на Олимпийские игры. Именитый боксер стремится завершить карьеру с олимпийским "золотом".