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Культовий боксер зібрався поїхати на Олімпійські ігри в 45 років

Париж, Середа 30 серпня 2023 11:59
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Культовий боксер зібрався поїхати на Олімпійські ігри в 45 років Фото: Менні Пак'яо в колі прихильників (facebook.com/MannyPacquiao)
Автор: Антон Федорців

Легендарний філіппінський боєць Менні Пак'яо перед завершенням спортивної кар'єри вирішив узяти участь в Олімпіаді-2024 у Парижі.

Про це заявив журналіст talkSPORT Майкл Бенсон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на персональний Twitter інсайдера.

Колишній чемпіон світу в шести вагових категоріях запланував показове завершення активних виступів у боксі. Досвідчений філіппінець націлився на олімпійське "золото".

Глава Олімпійського комітету Філіппін Абрахам Толентіно взявся організувати кваліфікацію Пак'яо на олімпійський турнір. На Іграх зазвичай змагаються аматори. Професіонали ж звикли змагатися в іншому ритмі – з циклічною підготовкою до поєдинків замість кількох боїв за короткий період.

Нещодавно Пак'яо заявив про наміри повернутися у великий бокс. На перший квартал 2024 року він узгодив виставковий поєдинок із багаторазовим чемпіоном світу з тайського боксу Буакавом Банчамеком. У ринг філіппінець не виходив із серпня 2021-го.

Хто такий Менні Пак'яо

Уродженець провінції Букіднон, відомий боксер, актор і політик. Розпочав професіональну кар'єру ще в 1995 році.

У різні роки був чемпіоном світу в найлегшій (WBC), другій найлегшій (IBF), другій напівлегкій (WBC), легкій (WBC), напівсередній (WBO, WBA Super) та першій середній (WBC) ваговій категоріях. Також був чемпіоном світу за другорядними версіями The Ring та IBO в напівлегкій та першій напівсередній категоріях. Перший в історії боксер, який володів поясами в чотирьох десятиліттях.

Прізвисько – Pac-Man. Із 2007 року займається активною політичною діяльністю, був депутатом Палати представників і Сенату Філіппін. На президентських виборах-2022 посів третє місце, набравши 6,81% голосів.

До слова, раніше пригадали хронологію подій у бою Усика проти британця Дюбуа.

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Бокс Менни Пакьяо
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