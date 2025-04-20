Екс-президента Конго судитимуть за підтримку повстанців-загарбників

Уряд Конго подасть до суду на екс-президента країни Жозефа Кабілу через зв'язки з повстанцями руху М23, які захопили багатий на корисні копалини схід країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Уряд Демократичної Республіки Конго (ДРК) ініціює судовий процес проти Кабіли за нібито підтримку повстанців "Руху 23 березня" (M23).

В п'ятницю, 18 квітня, екс-президент в'їхав до контрольованого повстанцями міста Гома з сусідньої Руанди, чим розлютив уряд чинного президента Фелікса Чісекеді.

У суботу міністерство юстиції Конго оголосило, що подасть на Кабілу до суду, а Міністерство внутрішніх справ призупинило діяльність його політичної партії.

Міністр внутрішніх справ Жакмен Шабані засудив "свідомий вибір Кабіли повернутися до країни через місто Гома, яке перебуває під контролем ворога, що дивним чином гарантувало його безпеку".

Раніше Чісекеді звинувачував Кабілу в підтримці повстанців та "підготовці повстання". Міністерство юстиції ДРК заявило, що заарештує активи екс-президента у країні та запровадило обмеження на поїздки його неназваних поплічників.