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"Люблю німецьку дику природу, особливо леопардів". Макеєв закликав Берлін надати танки

Новость на русском →
Неділя 30 жовтня 2022 09:48
"Люблю німецьку дику природу, особливо леопардів". Макеєв закликав Берлін надати танки Фото: Олексій Макеєв, посол України в Німеччині (facebook.com/oleksii.makeiev)
Автор: Сергій Пишкін

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв дорікнув Берліну через повільну допомогу ЗСУ. Закликав якнайшвидше надати сучасні танки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова посла України в Німеччині Олексія Макеєва в інтерв'ю для Bild.

За словами Макеєва, допомогу Німеччини можна порівняти зі спорткаром, який їде по автобану зі швидкістю 30 кілометрів на годину.

"Замість того, щоб швидко дати нам те, що дійсно допомогло б нам у боротьбі з росіянами, нам тижнями пояснюють, чому наші вимоги не можуть бути задоволені за жодних обставин. Так триває кілька тижнів або місяців, і врешті-решт Німеччина допомагає - але тільки тоді, коли майже запізно", - відзначив Макеєв.

Як відзначив посол, сьогодні ЗСУ потребують бойових танків та далекобійної артилерії.

"Скажу так: я люблю німецьку дику природу, особливо леопардів та куниць", - сказав посол.

Також Макеєв зауважив, що ЗСУ потребують сучасні танки, а не радянські.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно з робочим візитом до Києва прибув президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр.

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