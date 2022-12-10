Замість аукціону. Німеччина передасть Україні понад 36 тисяч ковдр зі складів Бундесверу

Німеччина відправить Україні понад 36 тисяч ковдр, які німецька армія раніше мала намір виставити на аукціон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Welt am Sontag.
Ковдри спочатку були передані Vebeg GmbH, державній довірчій компанії, яку контролює Федеральне міністерство фінансів, для продажу на аукціоні. Загалом 36 400 ковдр із змішаної вовни, розміром два на два метри жовто-оливкового кольору, упаковані в коробки, були готові до продажу.
Депутат від Вільної демократичної партії Маркус Фабер розкритикував намір продати ковдри.
"В Україні холодно. Замість того, щоб продавати ковдри зі складів Бундесверу через Vebeg, ми повинні зробити їх доступними для України", - зазначив Фабер. Після його призову армійські ковдри було вирішено передати ЗСУ.
Раніше ми писали, що Німеччина оприлюднила новий список озброєння, яке буде надано Україні у рамках військової допомоги. До нього входять бронетранспортери Dingo та самохідні артилерійські установки RCH-155.
Також повідомлялося, що Німеччина надала новий пакет допомоги Збройним силам України. До нього увійшли сім зенітних установок Gepard.
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