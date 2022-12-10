Вместо аукциона. Германия передаст Украине более 36 тысяч одеял со складов Бундесвера

Германия отправит Украине более 36 тысяч одеял, которые немецкая армия ранее намеревалась выставить на аукцион.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt am Sontag .

Одеяла первоначально были переданы Vebeg GmbH, государственной доверительной компании, контролируемой Федеральным министерством финансов, для продажи на аукционе. В общей сложности 36 400 применяемых одеял из смешанной шерсти, размером два на два метра желто-оливкового цвета, упакованные в коробки, были готовы к продаже.

Депутат от Свободной демократической партии Маркус Фабер подверг критике намерение продать одеяла.

"В Украине холодно. Вместо того чтобы продавать одеяла со складов Бундесвера через Vebeg, мы должны сделать их доступными для Украины", - отметил Фабер. После его призыва армейские одеяла было решено передать ВСУ.