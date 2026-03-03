Замість 8 березня: коли в Україні пропонують відзначати нове жіноче свято

У Верховній Раді зареєстрували проект постанови щодо встановлення нового свята - Дня української жінки. При цьому від 8 березня пропонується відмовитись.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на картку документа на порталі ВРУ.
Проект постанови №15052 про встановлення в Україні святкового дня - День української жінки - зареєстрували у Верховній Раді 2 березня 2026 року.
Його ініціаторами виступили народні обранці Оксана Савчук і Ростислав Тістик.
Згідно з пояснювальною запискою, проект постанови має на меті:
Автори проекту нагадали, що "зараз українська нація переживає період відродження", адже "звершилася Революція Гідності та ведеться запекла війна з агресором".
"Саме зараз відновлюється український погляд на світ та формуються нові традиції нації-переможця, що вимагає закріплення і на символічному рівні державного календаря", - додали народні депутати.
Виходячи з вищесказаного, пропонується відмовитись від вихідного дня 8 березня, адже "так званий "Міжнародний жіночий день", встановлений окупаційним московським режимом з метою популяризації власного погляду на роль і місце жінок".
Напротивагу йому пропонується відзначати День української жінки 25 лютого (в дату народження найвідомішої української письменниці та громадської діячки Лесі Українки).
"Згадана святкова дата, яку пропонується увести в календар, вже апробована суспільством і десятиліттями відзначаються українськими спільнотами на батьківщині та закордоном", - йдеться у пояснювальній записці.
Станом на 3 березня 2026 року проект постанови було направлено на розгляд відповідного комітету ВРУ.
