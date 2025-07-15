Замість 17 - максимум 2: експерт пояснив, чому Patriot буде менше, ніж обіцяли

"З усього того, що вчора було заявлено, я вважаю, що найбільш важливим для нас є заяви і рішення щодо постачання зброї", - зазначив він.

Водночас Фесенко закликав не сприймати деякі обіцянки буквально, особливо ту, що стосується постачання 17 зенітно-ракетних комплексів Patriot, про які говорив Дональд Трамп. За його словами, "тут теж треба ділити на два, на три чи чотири, особливо коли Трамп сказав про 17 Patriot".

Він висловив сумнів щодо реалізації таких масштабів постачання, зауваживши, що в Пентагоні навряд чи знають, де взяти таку кількість установок: "Так розумію, що в Пентагоні про це навіть і не здогадувалися, де взяти ці 17 Patriot".

На думку експерта, більш реалістичний сценарій озвучив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, який також перебував у Вашингтоні. За його словами, мова йде про передачу Україні 1-2 установок Patriot, і навіть це рішення ще потребує технічного й організаційного погодження.

"Це більш реалістично", - наголосив експерт, додавши, що сам факт запланованого постачання зброї вже є позитивним сигналом для України: "Але тим не менш, те що зброю будуть постачати - це вже, на мій погляд, позитивне рішення".