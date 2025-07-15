Вместо 17 - максимум 2: эксперт объяснил, почему Patriot будет меньше, чем обещали

"Из всего того, что вчера было заявлено, я считаю, что наиболее важным для нас являются заявления и решения по поставкам оружия", - отметил он.

В то же время Фесенко призвал не воспринимать некоторые обещания буквально, особенно то, что касается поставки 17 зенитно-ракетных комплексов Patriot, о которых говорил Дональд Трамп. По его словам, "здесь тоже надо делить на два, на три или четыре, особенно когда Трамп сказал о 17 Patriot".

Он выразил сомнение относительно реализации таких масштабов поставок, отметив, что в Пентагоне вряд ли знают, где взять такое количество установок: "Так понимаю, что в Пентагоне об этом даже и не догадывались, где взять эти 17 Patriot".

По мнению эксперта, более реалистичный сценарий озвучил министр обороны Германии Борис Писториус, который также находился в Вашингтоне. По его словам, речь идет о передаче Украине 1-2 установок Patriot, и даже это решение еще требует технического и организационного согласования.

"Это более реалистично", - подчеркнул эксперт, добавив, что сам факт запланированной поставки оружия уже является позитивным сигналом для Украины: "Но тем не менее, то что оружие будут поставлять - это уже, на мой взгляд, положительное решение".