ua en ru
Вт, 15 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Вместо 17 - максимум 2: эксперт объяснил, почему Patriot будет меньше, чем обещали

Вторник 15 июля 2025 23:06
UA EN RU
Вместо 17 - максимум 2: эксперт объяснил, почему Patriot будет меньше, чем обещали Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Наталья Кава, Дмитрий Олейник

Среди всех заявлений президента США Дональда Трампа, сделанных накануне, важнейшими для Украины являются те, что касаются поставок вооружения.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил политолог Владимир Фесенко.

"Из всего того, что вчера было заявлено, я считаю, что наиболее важным для нас являются заявления и решения по поставкам оружия", - отметил он.

В то же время Фесенко призвал не воспринимать некоторые обещания буквально, особенно то, что касается поставки 17 зенитно-ракетных комплексов Patriot, о которых говорил Дональд Трамп. По его словам, "здесь тоже надо делить на два, на три или четыре, особенно когда Трамп сказал о 17 Patriot".

Он выразил сомнение относительно реализации таких масштабов поставок, отметив, что в Пентагоне вряд ли знают, где взять такое количество установок: "Так понимаю, что в Пентагоне об этом даже и не догадывались, где взять эти 17 Patriot".

По мнению эксперта, более реалистичный сценарий озвучил министр обороны Германии Борис Писториус, который также находился в Вашингтоне. По его словам, речь идет о передаче Украине 1-2 установок Patriot, и даже это решение еще требует технического и организационного согласования.

"Это более реалистично", - подчеркнул эксперт, добавив, что сам факт запланированной поставки оружия уже является позитивным сигналом для Украины: "Но тем не менее, то что оружие будут поставлять - это уже, на мой взгляд, положительное решение".

Заявление Трампа

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что одна из стран "готовится к отправке" 17 систем Patriot, поскольку ей они не понадобятся. По его словам, большая часть этих систем вскоре "будет на поле боя".

В то же время, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что его страна собирается поддержать Украину еще двумя системами Patriot. В Германии понимают, что обязаны дать украинцам возможность чувствовать себя более защищенными во время массированных ракетных обстрелов Россией.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости
Ультиматум Трампа. Пойдет ли Путин на уступки после новых угроз США
Ультиматум Трампа. Пойдет ли Путин на уступки после новых угроз США
Аналитика
Испытано в бою. Почему Украине стоит открыть экспорт оружия
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Испытано в бою. Почему Украине стоит открыть экспорт оружия