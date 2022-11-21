ua ru
Пн, 21 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Замінять на іншу. Російська мова більше не викладатиметься у школах Латвії

Новость на русском →
Латвія, Понеділок 21 листопада 2022 20:10
Замінять на іншу. Російська мова більше не викладатиметься у школах Латвії Фото: Російська мова більше не викладатиметься у школах Латвії (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Латвія до 2026/2027 навчального року зробити другою іноземною мовою у школах одну з мов Європейського Союзу. Школярі, ймовірно, більше не зможуть вивчати російську мову як другу іноземну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства освіти та науки Латвії, яку приводить LSM.

Міносвіти зазначає, що такі зміни сприятимуть повній інтеграції молоді у європейський освітній простір, сприятимуть вивченню офіційних мов ЄС. Це у свою чергу, відкриває широкі можливості працевлаштування всередині та за межами Європейського союзу.

У Латвії першу іноземну мову викладають з 1 класу, а найчастіше обирають англійську мову. Друга іноземна мова починається в 4 класі. Яку мову вивчати як другу іноземну, навчальний заклад визначає самостійно. Майже половина шкіл Латвії не пропонує вибору – у понад 300 школах учні вивчають лише російську як другу іноземну.

Міносвіти Латвії та Національний центр змісту освіти отримують багато запитів від батьків щодо того, аби зробити другою іноземною одну з мов ЄС. Передбачається трирічний перехідний період, щоб школи могли знайти нових викладачів або дати можливість вчителям перекваліфікуватися.

Нагадаємо, що раніше Латвія хотіла на законодавчому рівні обмежити використання російської мови на роботі та в громадських місцях.

Мінекономіки Латвії відмовилось від використання російської мови в комунікації.

Міністерство освіти Литви перегляне усі шкільні підручники російською мовою. Підозрюють, що вони не відповідають сучасній політичній ситуації.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Латвія Санкції проти Росії Війна в Україні
NEWS
Буде хорошою новиною. У ЗСУ відреагували на заяву Ізраїлю щодо поставок зброї Україні
Буде хорошою новиною. У ЗСУ відреагували на заяву Ізраїлю щодо поставок зброї Україні
DAILY
"Головне, що без росіян". Як Херсон чекав на звільнення і чому в місті стало легше дихати
Юлія Акимова, Віталій Носач "Головне, що без росіян". Як Херсон чекав на звільнення і чому в місті стало легше дихати