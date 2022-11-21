ua ru
Пн, 21 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Заменят на другой. Русский язык больше не будет преподаваться в школах Латвии

Новина українською →
Латвия, Понедельник 21 ноября 2022 20:10
Заменят на другой. Русский язык больше не будет преподаваться в школах Латвии Фото: Русский язык больше не будет преподаваться в школах Латвии (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Латвия до 2026/2027 учебного года сделать вторым иностранным языком в школах один из языков Европейского Союза. Школьники, вероятно, больше не смогут учить русский язык как второй иностранный.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на приводимое заявление Министерства образования и науки Латвии, которое приводит LSM.

Минобразования отмечает, что такие изменения будут способствовать полной интеграции молодежи в европейское образовательное пространство, будут способствовать изучению официальных языков ЕС. Это, в свою очередь, открывает широкие возможности трудоустройства внутри и за пределами Европейского союза.

В Латвии первый иностранный язык преподают с 1 класса, а чаще выбирают английский язык. Второй иностранный язык начинается в 4 классе. Какой язык изучать как второй иностранный, учебное заведение определяет самостоятельно. Почти половина школ Латвии не предлагает выбора – в более чем 300 школах учащиеся изучают только русский как второй иностранный.

Минобразования Латвии и Национальный центр содержания образования получают много запросов от родителей относительно того, чтобы сделать вторым иностранным один из языков ЕС. Предполагается трехлетний переходный период, чтобы школы могли найти новых преподавателей или дать возможность учителям переквалифицироваться.

Напомним, ранее Латвия хотела на законодательном уровне ограничить использование русского языка на работе и в общественных местах.

Минэкономики Латвии отказалось от использования русского языка в коммуникации.

Министерство образования Литвы пересмотрит все школьные учебники на русском языке. Подозревают, что они не отвечают современной политической ситуации.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Латвия Санкции против России Война в Украине
NEWS
Будет хорошей новостью. В ВСУ отреагировали на заявление Израиля о поставках оружия Украине
Будет хорошей новостью. В ВСУ отреагировали на заявление Израиля о поставках оружия Украине
DAILY
"Главное, что без русских". Как Херсон ждал освобождения и почему в городе стало легче дышать
Юлия Акимова, Виталий Носач "Главное, что без русских". Как Херсон ждал освобождения и почему в городе стало легче дышать