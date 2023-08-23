UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Замінив Холодова. В Раді з'явився новий нардеп від "Слуги народу"

Фото: народний депутат Микола Тарарін (t.me/ypaliychuk)
Автор: Каріна Левицька

До фракції "Слуга Народу" у Верховній раді приєднався новий народний депутат Микола Тарарін. Він прийшов на заміну Андрію Холодову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал речниці фракції "Слуга Народу" у Верховній Раді Юлії Палійчук.

"Замість Андрія Холодова присягу склав Микола Тарарін, який балотувався до Верховної Ради під №147 у списку партії", - повідомила речниця.

За її даними, Тарарін - юрист, закінчив Національну юридичну академію ім. Ярослава Мудрого, проходив військову службу в органах військової прокуратури, з 2005 року працював в юридичних компаніях у сфері цивільного та господарського права, здійснював адвокатську діяльність. 

"Тарарін у нашій команді з перших днів, як юрист допомагав на президентських та парламентських виборах", - додала Палійчук.

Чому Холодов склав мандат

Нагадаємо, раніше журналісти оприлюднили розслідування про Андрія Холодова. З'ясувалося, що він виїхав за кордон півроку тому і зараз продовжує там перебувати. За даними ЗМІ, Холодов був на Кіпрі разом з сім'єю, де має родинний маєток.

Наприкінці липня Холодов вирішив скласти мандат, а 9 серпня Рада позбавила його повноважень. Також його виключили з партії "Слуга народу".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Верховна радаСлуга народа