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Нардепа Холодова виключили з партії "Слуга народу"

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Понеділок 31 липня 2023 19:13
Нардепа Холодова виключили з партії "Слуга народу" Фото: Андрій Холодов, нардеп (Facebook-сторінка Холодова)
Автор: Іван Носальський

Народного депутата Андрія Холодова було виключено з партії "Слуга народу". Таке рішення ухвалили на тлі чуток про його відпочинок на Кіпрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк у Facebook.

"До Верховної ради України надійшла заява від Андрія Холодова про складання повноважень народного депутата. У свою чергу, як голова партії "Слуга Народу", підписала розпорядження про виключення його з партії", - написала Шуляк.

Вона нагадала слова президента Володимира Зеленського про те, що якщо хтось хоче відпочити від держави, то держава від таких людей також відпочине.

Шуляк також закликала тих людей, які не можуть захищати інтереси України та її громадян, самостійно вирішувати скласти мандат уже зараз.

Скандал із Холодовим

Нагадаємо, кілька днів тому журналісти "Схем" оприлюднили розслідування про Холодова. Вони стверджували, що нардеп виїхав за кордон ще півроку тому і зараз продовжує там перебувати.

Зокрема, "Схеми" встановили, що Холодов був на Кіпрі разом з сім'єю, де має родинний маєток.

Сьогодні, 31 липня, голова ВР Руслан Стефанчук повідомив, що Холодов вирішив скласти мандат. Він подав до Ради відповідну заяву.

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Олена Шуляк Кипр Верховна рада Слуга народа
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