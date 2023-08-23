RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Заменил Холодова. В Раде появился новый нардеп от "Слуги народа"

Фото: народный депутат Николай Тарарин (t.me/ypaliychuk)
Автор: Карина Левицкая

Во фракцию "Слуга Народа" в Верховной раде присоединился новый народный депутат Николай Тарарин. Он пришел на смену Андрею Холодову.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал пресс-секретаря фракции "Слуга Народа" в Верховной Раде Юлии Палийчук.

"Вместо Андрея Холодова присягу принял Николай Тарарин, который баллотировался в Верховную Раду под №147 в списке партии", - сообщила пресс-секретарь.

По ее данным, Тарарин - юрист, окончил Национальную юридическую академию им. Ярослава Мудрого, проходил военную службу в органах военной прокуратуры, с 2005 года работал в юридических компаниях в сфере гражданского и хозяйственного права, осуществлял адвокатскую деятельность. 

"Тарарин в нашей команде с первых дней, как юрист помогал на президентских и парламентских выборах", - добавила Палийчук.

Почему Холодов принял мандат

Напомним, ранее журналисты обнародовали расследование об Андрее Холодове. Выяснилось, что он уехал за границу полгода назад и сейчас продолжает находиться там. По данным СМИ, Холодов был на Кипре вместе с семьей, где имеет семейное имение.

В конце июля Холодов решил сложить мандат. а 9 августа Рада лишила его полномочий. Также его исключили из партии "Слуга народа".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Верховная радаСлуга народа