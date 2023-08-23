Заменил Холодова. В Раде появился новый нардеп от "Слуги народа"

Во фракцию "Слуга Народа" в Верховной раде присоединился новый народный депутат Николай Тарарин. Он пришел на смену Андрею Холодову.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал пресс-секретаря фракции "Слуга Народа" в Верховной Раде Юлии Палийчук.

"Вместо Андрея Холодова присягу принял Николай Тарарин, который баллотировался в Верховную Раду под №147 в списке партии", - сообщила пресс-секретарь.

По ее данным, Тарарин - юрист, окончил Национальную юридическую академию им. Ярослава Мудрого, проходил военную службу в органах военной прокуратуры, с 2005 года работал в юридических компаниях в сфере гражданского и хозяйственного права, осуществлял адвокатскую деятельность.

"Тарарин в нашей команде с первых дней, как юрист помогал на президентских и парламентских выборах", - добавила Палийчук.

Почему Холодов принял мандат

Напомним, ранее журналисты обнародовали расследование об Андрее Холодове. Выяснилось, что он уехал за границу полгода назад и сейчас продолжает находиться там. По данным СМИ, Холодов был на Кипре вместе с семьей, где имеет семейное имение.

В конце июля Холодов решил сложить мандат. а 9 августа Рада лишила его полномочий. Также его исключили из партии "Слуга народа".

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