Замінить половину домашньої хімії: 10 способів використання молока в побуті

Молоко - це не лише поживний напій, який добре смакує з вівсянкою чи кавою. Насправді воно має набагато ширший спектр застосування, ніж ми звикли думати.
РБК-Україна пропонує 10 корисних побутових ідей, які допоможуть вам поглянути на молоко по-новому.
Щоб прибрати неприємний присмак після розморожування, занурте рибу в миску з молоком. Дайте їй повністю розтанути в цій рідині. Після такої обробки риба матиме ніжніший і свіжіший смак.
Якщо улюблена чашка тріснула, не поспішайте її викидати - спробуйте склеїти її молоком. З’єднайте всі шматочки, закріпіть гумкою й занурте у тепле молоко на кілька днів. Коли білок згорнеться, він заповнить тріщини та зробить їх майже непомітними.
Щоб повернути блиск срібним приборам, замочіть їх у кислому молоці або додайте трохи оцту у свіже. Залиште на пів години, після чого помийте й витріть насухо. Ваші ложки та виделки знову засяють.
Свіже молоко здатне повернути глянець лакованому взуттю. Просто змочіть ганчірку в молоці та протріть поверхню. Потім відполіруйте до блиску - й туфлі виглядатимуть як нові.
Якщо на одязі залишилися плями ручки, замочіть його в молоці на ніч. Вранці виперіть річ звичним способом. Чорнило легко відійде, а тканина не постраждає.
Молоко містить корисні речовини, які підживлюють ґрунт і сприяють росту квітів. Полийте ним землю біля коріння, не переливаючи. Через кілька днів рослина оживе і виглядатиме краще.
Змочіть ганчірку з мікрофібри в молоці, добре відтисніть і протріть дзеркальну поверхню. Молоко видалить бруд і не залишить слідів. До того ж дзеркало матиме приємний блиск.
Випили гарячий чай або переїли перцю? Холодне молоко швидко зніме печіння, адже містить білок казеїн, який нейтралізує капсаїцин. Випийте склянку - і стане легше.
Замість сметани краще прикладіть компрес із холодного знежиреного молока. Воно не закупорює пори та містить ферменти, що заспокоюють шкіру. Змочіть тканину в молоці, прикладіть до опіку й змінюйте компрес, коли він нагріється.
Щоб зменшити мозолі на ногах чи руках, прикладіть до них ватний диск, змочений у молоці. Тримайте компрес близько години. Молоко зволожує й сприяє загоєнню грубої шкіри.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: Cleanipedia та Sante Plus.