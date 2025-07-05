Важливо їх почистити саме влітку: 10 найзабрудненіших предметів у домі

Саме непомітні місця в оселі влітку стають ідеальним притулком для небезпечних бактерій. Регулярне чищення цих предметів допоможе зберегти чистоту і здоров’я в квартирі.

РБК-Україна пояснює, які предмети влітку треба частіше чистити, щоб уникнути розповсюдження бактерій.

Гумові ущільнювачі дверцят холодильника

Чистити гумові прокладки холодильника більшість не звикли, хоча дверцята відкривають дуже часто. Саме тут накопичується пил, жир і волога, що створює сприятливе середовище для бактерій.

Рекомендується очищати ущільнювачі не рідше ніж раз на три місяці. Для цього достатньо приготувати розчин із теплої води та оцту, протерти гуму м’якою тканиною, а потім змити залишки водою.

Вентиляція

Вентиляційні отвори збирають пил і ворс, але їх часто ігнорують під час прибирання.

Щоб уникнути накопичення бруду, зніміть решітку і відчистіть отвір за допомогою спеціального йоржика, а потім пропилососьте. Такий підхід допоможе зберегти повітря в домі свіжим і чистим.

Пульт від телевізора

Пульт збирає жир, пил і залишки їжі, через що кнопки стають липкими. Щоб очистити пристрій, вийміть батарейки і протріть корпус спиртовою серветкою. Для видалення дрібних часток скористайтеся пилососом із тонкою насадкою.

Пульт від телевізора - розсадник бактерій (фото: Pexels)

Дверні ручки

Дверні ручки - це справжні осередки бактерій, адже ми торкаємося їх часто. Особливо це стало очевидно під час пандемії, але й зараз не варто забувати про їхню дезінфекцію.

Розпиліть трохи миючого засобу і ретельно протріть м’якою тканиною або серветкою з мікрофібри. Це допоможе мінімізувати ризик поширення мікробів у домі.

Матрац

Навіть при регулярній зміні постільної білизни матрац потребує догляду.

Спочатку його потрібно добре пропилососити, а потім посипати содою з кількома краплями ефірної олії. Залиште так на годину, щоб сода ввібрала запахи і вологу, після чого знову пропилососьте.

Листя кімнатних рослин

Пил осідає не лише на меблях, а й на листках рослин, які ми дихаємо щодня. Особливо це відчувають алергіки, які можуть не розуміти причину закладеного носа.

Щотижневе протирання листя вологою тканиною допомагає усунути пил і підтримувати рослини здоровими. Крім того, це покращує їхній вигляд і фотосинтез.

Листя кімнатних рослин - непомітний пилозборник (фото: Pexels)

Лампочки

Про лампочки забувають навіть найакуратніші господарі, хоча бруд на склі впливає на якість світла.

При нагріванні забруднення утворює плівку, яка знижує яскравість і може пошкодити саму лампу. Для чищення вимкніть світло, розпиліть мийний засіб і протріть лампочку вологою тканиною.

Туалетний йоржик

Йоржик для унітаза - один з найбрудніших предметів, про який часто забувають. Щоб уникнути неприємного запаху та розмноження бактерій, його треба регулярно чистити.

Замочіть йоржик у розчині засобу для чищення або зробіть домашній розчин із соди, солі, оцту та гарячої води. Після декількох годин замочування ретельно промийте інструмент під краном.

Шторки у ванній кімнаті

Під впливом вологи шторки жовтіють і покриваються пліснявою. Пластикові шторки можна замочити у мильному розчині, а текстильні - прати у машинці на делікатному режимі при температурі 30-40 градусів.

Іграшки та лежанки для домашніх улюбленців

Лежанку тварини варто чистити хоча б раз на місяць, щоб уникнути скупчення шерсті та пилових кліщів. Іграшки можна прати у машинці або мити вручну в теплій мильній воді.