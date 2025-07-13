Заменит половину домашней химии: 10 способов использования молока в быту

Молоко - это не только питательный напиток, который хорошо сочетается с овсянкой или кофе. На самом деле оно имеет гораздо более широкий спектр применения, чем мы привыкли думать.
РБК-Украина предлагает 10 полезных бытовых идей, которые помогут вам взглянуть на молоко по-новому.
Чтобы убрать неприятный привкус после размораживания, окуните рыбу в миску с молоком. Дайте ей полностью растаять в этой жидкости. После такой обработки рыба будет иметь более нежный и свежий вкус.
Если любимая чашка треснула, не спешите ее выбрасывать - попробуйте склеить ее молоком. Соедините все кусочки, закрепите резинкой и погрузите в теплое молоко на несколько дней. Когда белок свернется, он заполнит трещины и сделает их почти незаметными.
Чтобы вернуть блеск серебряным приборам, замочите их в кислом молоке или добавьте немного уксуса в свежее. Оставьте на полчаса, после чего помойте и вытрите насухо. Ваши ложки и вилки снова засияют.
Свежее молоко способно вернуть глянец лакированной обуви. Просто смочите тряпку в молоке и протрите поверхность. Затем отполируйте до блеска - и туфли будут выглядеть как новые.
Если на одежде остались пятна от ручки, замочите ее в молоке на ночь. Утром постирайте вещь привычным способом. Чернила легко отойдут, а ткань не пострадает.
Молоко содержит полезные вещества, которые подпитывают почву и способствуют росту цветов. Полейте им землю у корней, не переливая, не переливая. Через несколько дней растение оживет и будет выглядеть лучше.
Смочите тряпку из микрофибры в молоке, хорошо отожмите и протрите зеркальную поверхность. Молоко удалит грязь и не оставит следов. К тому же зеркало будет иметь приятный блеск.
Выпили горячий чай или переели перца? Холодное молоко быстро снимет жжение, ведь содержит белок казеин, который нейтрализует капсаицин. Выпейте стакан - и станет легче.
Вместо сметаны лучше приложите компресс из холодного обезжиренного молока. Оно не закупоривает поры и содержит ферменты, успокаивающие кожу. Смочите ткань в молоке, приложите к ожогу и меняйте компресс, когда он нагреется.
Чтобы уменьшить мозоли на ногах или руках, приложите к ним ватный диск, смоченный в молоке. Держите компресс около часа. Молоко увлажняет и способствует заживлению грубой кожи.
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При написании материала использовались следующие источники: Cleanipedia и Sante Plus.