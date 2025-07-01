ua en ru
Вт, 01 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Не тільки для чаю: 10 способів використання кип’ятку в побуті

Вівторок 01 липня 2025 14:34
UA EN RU
Не тільки для чаю: 10 способів використання кип’ятку в побуті Як використати окріп у прибиранні оселі (фото: Freepik) 
Автор: Фелікс Коркін

Окріп - це не лише основа для чаю, а й ефективний засіб для вирішення багатьох побутових завдань. У кожному домі знайдеться ситуація, де саме він стане простим, але дуже корисним помічником.

РБК-Україна розповідає про десять несподіваних способів використання кип'ятку, які допоможуть у складних випадках.

Боремося з бур’янами без хімії

Щоб позбутися бур’янів у дворі чи на грядці, просто облийте їх окропом. Вода миттєво "обпікає" корінь і листя, після чого рослина швидко гине. Через кілька годин її можна легко вирвати. На цьому місці бур’яни більше не з’являться.

Чистимо труби екологічно

Окріп допоможе усунути невеликий засмічення в раковині або унітазі. Він розчиняє жир і залишки їжі, що накопичились у трубах.

Але важливо переконатися, що труби металеві - пластикові можуть деформуватися. Для складних засмічень додайте до соду та оцет, а потім залийте окропом.

Швидке розморожування продуктів

Заморожені овочі чи ягоди можна швидко підготувати до приготування, зануривши упаковку в миску з окропом. Потримайте 10 секунд, струсніть і знову опустіть у воду.

Повторіть кілька разів - і продукти розморозяться рівномірно. Цей спосіб дозволяє уникнути водянистої "каші".

Природний ароматизатор для дому

Щоб додати затишку в оселю, закип’ятіть воду з апельсиновими шкірками, корицею або ваніллю. Запашний пар швидко рознесеться по кімнатах. Це натуральна альтернатива хімічним освіжувачам повітря.

Чистимо срібло без зайвих зусиль

Прикраси з часом темніють, але їх можна легко відновити до блиску. У каструлю з алюмінію додайте соду, сіль та оцет, потім залийте все окропом. Опустіть срібні речі в розчин на 30 секунд. Вони знову засяють, як нові!

Не тільки для чаю: 10 способів використання кип’ятку в побутіКип'яток здатен впоратися з безліччю проблемних ситуацій у побуті (фото: Freepik)

Очищення мікрохвильовки без хімії

Замість складного відтирання жиру з мікрохвильовки використайте пар. Поставте чашку з окропом всередину і зачекайте кілька хвилин. Пар розм’якшить забруднення на стінках. Залишається лише протерти ганчіркою - і техніка знову чиста.

Виведення плям від ягід

Плями від вишень чи чорниці легко видаляються гарячою водою. Залийте забруднену тканину окропом або занурте її в каструлю з киплячою водою.

Дочекайтесь, поки пляма зникне, і виперіть річ як зазвичай. Якщо ж пляма на м’яких меблях - обережно нанесіть трохи окропу і витріть губкою.

Інгаляції від застуди

При нежиті та застуді корисно дихати паром - не обов’язково над картоплею. Достатньо налити окріп у миску й нахилитися над нею, накривши голову рушником.

Така процедура зволожує слизову і полегшує дихання. Головне - не нахилятися надто низько, щоб не обпектись.

Дезінфекція кухонних дощок

У тріщинах дерев’яних дощок можуть жити мікроби, які не зникають після звичайного миття. Щоб знищити бактерії, обдайте поверхню окропом. Або потримайте дошку кілька секунд у каструлі з киплячою водою.

Нарізаємо хліб без крихт

Теплий ніж краще ріже свіжий хліб, не ламаючи його. Просто занурте лезо в окріп на хвилину, а потім швидко поріжте хліб. Шматочки вийдуть рівні, а на дошці не буде жодної крихти.

Вас може зацікавити

При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: сайти Real Simple та Martha Stewart.

Читайте РБК-Україна в Google News
Лайфхакі Прибирання будинку
Новини
Пролетіли понад 1300 кілометрів: дрони СБУ атакували завод "Купол" в Іжевську, - джерела
Пролетіли понад 1300 кілометрів: дрони СБУ атакували завод "Купол" в Іжевську, - джерела
Аналітика
Зеленський звільнить Шмигаля? Чому в Україні знову заговорили про зміну уряду
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Зеленський звільнить Шмигаля? Чому в Україні знову заговорили про зміну уряду