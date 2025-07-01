Не тільки для чаю: 10 способів використання кип’ятку в побуті

Окріп - це не лише основа для чаю, а й ефективний засіб для вирішення багатьох побутових завдань. У кожному домі знайдеться ситуація, де саме він стане простим, але дуже корисним помічником.

РБК-Україна розповідає про десять несподіваних способів використання кип'ятку, які допоможуть у складних випадках.

Боремося з бур’янами без хімії

Щоб позбутися бур’янів у дворі чи на грядці, просто облийте їх окропом. Вода миттєво "обпікає" корінь і листя, після чого рослина швидко гине. Через кілька годин її можна легко вирвати. На цьому місці бур’яни більше не з’являться.

Чистимо труби екологічно

Окріп допоможе усунути невеликий засмічення в раковині або унітазі. Він розчиняє жир і залишки їжі, що накопичились у трубах.

Але важливо переконатися, що труби металеві - пластикові можуть деформуватися. Для складних засмічень додайте до соду та оцет, а потім залийте окропом.

Швидке розморожування продуктів

Заморожені овочі чи ягоди можна швидко підготувати до приготування, зануривши упаковку в миску з окропом. Потримайте 10 секунд, струсніть і знову опустіть у воду.

Повторіть кілька разів - і продукти розморозяться рівномірно. Цей спосіб дозволяє уникнути водянистої "каші".

Природний ароматизатор для дому

Щоб додати затишку в оселю, закип’ятіть воду з апельсиновими шкірками, корицею або ваніллю. Запашний пар швидко рознесеться по кімнатах. Це натуральна альтернатива хімічним освіжувачам повітря.

Чистимо срібло без зайвих зусиль

Прикраси з часом темніють, але їх можна легко відновити до блиску. У каструлю з алюмінію додайте соду, сіль та оцет, потім залийте все окропом. Опустіть срібні речі в розчин на 30 секунд. Вони знову засяють, як нові!

Кип'яток здатен впоратися з безліччю проблемних ситуацій у побуті (фото: Freepik)

Очищення мікрохвильовки без хімії

Замість складного відтирання жиру з мікрохвильовки використайте пар. Поставте чашку з окропом всередину і зачекайте кілька хвилин. Пар розм’якшить забруднення на стінках. Залишається лише протерти ганчіркою - і техніка знову чиста.

Виведення плям від ягід

Плями від вишень чи чорниці легко видаляються гарячою водою. Залийте забруднену тканину окропом або занурте її в каструлю з киплячою водою.

Дочекайтесь, поки пляма зникне, і виперіть річ як зазвичай. Якщо ж пляма на м’яких меблях - обережно нанесіть трохи окропу і витріть губкою.

Інгаляції від застуди

При нежиті та застуді корисно дихати паром - не обов’язково над картоплею. Достатньо налити окріп у миску й нахилитися над нею, накривши голову рушником.

Така процедура зволожує слизову і полегшує дихання. Головне - не нахилятися надто низько, щоб не обпектись.

Дезінфекція кухонних дощок

У тріщинах дерев’яних дощок можуть жити мікроби, які не зникають після звичайного миття. Щоб знищити бактерії, обдайте поверхню окропом. Або потримайте дошку кілька секунд у каструлі з киплячою водою.

Нарізаємо хліб без крихт

Теплий ніж краще ріже свіжий хліб, не ламаючи його. Просто занурте лезо в окріп на хвилину, а потім швидко поріжте хліб. Шматочки вийдуть рівні, а на дошці не буде жодної крихти.