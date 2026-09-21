Трамп заснує Сили ШІ : у США призначать спеціального "царя" для індустрії

Дональд Трамп вирішив поставити розвиток ШІ у США під окремий державний контроль - президент створює Сили ШІ та призначить власного "царя ШІ".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Gizmodo .

Президент США Дональд Трамп заявив про намір сформувати спеціальну державну структуру Сил ШІ (AI Force) та незабаром призначити нового "Царя ШІ" (AI Czar).

На його думку, такі заходи допоможуть захистити індустрію від нападок політичних опонентів і забезпечити її подальше безперешкодне зростання.

Деталі нової ініціативи

Трамп наголосив, що не дозволить "радикальним лівим" знищити технологічний сектор.

Примітно, що на посаду "царя ШІ" він розглядає виключно людей з "високим коефіцієнтом інтелекту".

Що відомо про майбутню структуру:

Новий підрозділ за своєю концепцією нагадуватиме Космічні сили США (Space Force), створені під час першого президентського терміну Трампа.

Уряд не збирається штучно обмежувати чи стримувати розвиток технологій. У разі правопорушень чиновники покладатимуться на чинну систему правосуддя.

Техноіндустрія не була заздалегідь поінформована про цей план, через що у Кремнієвій долині виникла певна розгубленість.

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Суперечки щодо темпів розвитку ШІ: політичний контекст

Оголошення про створення Сил ШІ пролунало на тлі активних дискусій всередині самої індустрії.

Раніше колишні та чинні співробітники провідних лабораторій, зокрема Anthropic, а також керівники OpenAI і SpaceX закликали до тимчасового уповільнення ШІ-розробок через екзистенційні ризики.

З усім тим, Трамп назвав побоювання щодо небезпеки штучного інтелекту "хворою змовою", яка нібито вигідна лише Китаю, а скарги на вплив дата-центрів - вигадкою.

VOTE! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 20, 2026

На тлі наближення проміжних виборів у листопаді ці питання стали однією з головних політичних тем, через що президент США також запустив онлайн-опитування щодо перейменування самого терміна "штучний інтелект" на Superior Intelligence (SI) або Extreme Intelligence (EI).