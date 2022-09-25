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Заміна російського газу і дизелю. Німеччина і ОАЕ уклали угоду про "енергетичну безпеку"

Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Об’єднані Арабські Емірати погодили угоду про "енергетичну безпеку" з Німеччиною щодо постачання зрідженого природного газу та дизельного палива, оскільки Берлін шукає нові джерела електроенергії, щоб замінити російські постачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АР.

Міністр промисловості Еміратів Султан Ахмед Аль-Джабер назвав це новою знаменною угодою, яка зміцнює швидко зростаюче енергетичне партнерство між ОАЕ та Німеччиною. Канцлер Німеччини Олаф Шольц також привітав це рішення.

У рамках угоди ОАЕ нададуть вантаж зрідженого природного газу для доставки в кінці 2022 року. Його використають для введення в експлуатацію німецького плавучого імпортного терміналу ЗПГ у Брунсбюттелі - порту Північного моря.

Зазначимо, що Шольц відвідує Перську затоку задля укладення нових енергетичних угод для заміни російських постачань та пом’якшення енергетичної кризи.

Нагадаємо, у червні імпорт зрідженого природного газу із США до країн Європи вперше в історії перевищив постачання з території РФ. Це сталося через рішення "Газпрому" скоротити експорт.

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Об'єднані Арабські ЕміратиОлаф Шольц