Німеччина закупить газ у країнах Перської затоки замість російського

Канцлер Німеччини Олаф Шольц здійснює поїздку країнами Аравійського півострова. У суботу, 24 вересня, у Джидді він проведе переговори з питань постачання енергоносіїв з головними представниками королівської родини Саудівської Аравії, включаючи наслідного принца Мухаммеда бен Салмана.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW .

Як повідомляє агентство Reuters , німецькі компанії підпишуть контракти на скраплений природний газ (ЗПГ) та водневу енергетику в рамках візиту Шольца на Близький Схід. Німеччина хоче отримувати енергію у всьому світі, і країни Перської затоки є однією з частин для досягнення цієї мети.

Під час дводенної поїздки канцлера, який супроводжує ділова делегація з провідних представників німецького бізнесу, Берлін сподівається підписати конкретні угоди в енергетичній сфері.

Нагадаємо, у червні імпорт зрідженого природного газу (ЗПГ) із США до країн Європи вперше в історії перевищив постачання з території Росії. Це сталося через рішення "Газпрому" скоротити експорт.

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