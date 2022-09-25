Замена российского газа и дизеля. Германия и ОАЭ заключили соглашение об "энергетической безопасности"

Объединенные Арабские Эмираты согласовали договор об "энергетической безопасности" с Германией по поставкам сжиженного природного газа и дизельного топлива, поскольку Берлин ищет новые источники электроэнергии, чтобы заменить российские поставки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АР.
Министр промышленности Эмиратов Султан Ахмед Аль-Джабер назвал это новым знаменательным соглашением, укрепляющим быстро растущее энергетическое партнерство между ОАЭ и Германией. Канцлер Германии Олаф Шольц также приветствовал это решение.
В рамках соглашения ОАЭ предоставят груз сжиженного природного газа для доставки в конце 2022 года. Его используют для ввода в эксплуатацию немецкого плавучего импортного терминала СПГ в Брунсбюттеле - порте Северного моря.
Отметим, что Шольц посещает Персидский залив для заключения новых энергетических соглашений для замены российских поставок и смягчения энергетического кризиса.
Напомним, в июне импорт сжиженного природного газа из США в страны Европы впервые в истории превысил поставки с территории РФ. Это произошло из-за решения "Газпрома" сократить экспорт.
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