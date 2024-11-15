Заміна копійок на шаги: експертна комісія оприлюднила висновок

Як зазначив голова НБУ Андрій Пишний, фаховий висновок опубліковано на сайті УІНП, який говорить про неприпустимість використання копійки в незалежній Україні.

"Маємо однозначне експертне "так" від восьми членів експертної комісії Українського інституту національної пам'яті про те, наскільки згубною для України за своєю суттю є копійка та її використання як інструменту в ідеологічній колонізації, окупації та русифікації грошового обігу України, а отже, і держави загалом", - написав голова НБУ.

Обґрунтування заміни

Як розповів секретар Експертної комісії УІНП Богдан Короленко, під час обговорення звернення від Нацбанку члени комісії зауважили, що назва "копійка" належить до російської монетної традиції та поступово утвердилася на території сучасної України внаслідок її поглинання Російською імперією.

Голова Експертної комісії УІНП Віктор Брехуненко у коментарі зазначив: "Підтримавши ініціативу Нацбанку, комісія керувалася тим, що копійка не є питомо українською грошовою одиницею. Вона була навʼязана Московією. Перехід на шаг означає, що ми позбуваємося ще одного аспекту колоніальної спадщини. Шаг - це грошова одиниця, яка побутувала в Україні у 16-18 століттях".

Згідно з відомостями, наданими НБУ Інститутом мовознавства імені Потебні, найменування "шаг" на позначення дрібної монети в українській мові відоме з 16 століття. Згідно з експертним висновком Інституту історії України, у 17-18 століттях шагом називали польсько-литовський трояк вартістю у три гроші, викарбуваний у 1618-1624 роках.

Назва продовжила побутувати й під час перебування частини території сучасної України у складі Російської імперії: так називали двокопієчну мідну монету, а згодом - шагом називали гріш (російську дєньгу), що становив пів копійки.

В Українській Народній Республіці у процесі запровадження власних грошей для найменування розмінної монети звернулися саме до назви "шаг".

"Це була данина традиції, - зауважив Віктор Брехуненко. - Вона перервалася через поразку національно-визвольного руху. Повертаючи шаг сьогодні, ми отримуємо назву розмінної монети, яка відображає минуле та не позначена московською зверхністю. Тож Експертна комісія підтримала клопотання Національного банку, який зважився на крок, що його вартувало зробити ще в 1992 році разом із переходом на гривню".